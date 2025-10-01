Resultados del miércoles en el Masters 1000 ATP de Shanghái

Resultados de este miércoles en el torneo masculino de tenis de Shanghái (China), de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre superficie rápida:. Individuales masculinos - Primera ronda:David Goffin (BEL) a Alexandre Muller (FRA) 6-7 (6/8), 6-1, 6-1Adrian Mannarino (FRA) a Matteo Berrettini (ITA) 7-5, 7-6 (7/5)Zizou Bergs (BEL) a Sebastian Korda (USA) 6-4, 7-5Yoshihito Nishioka (JPN) a Alexander Shevchenko (KAZ) 6-1, 6-2Jaume Munar (ESP) a Marton Fucsovics (HUN) 4-6, 7-5, 6-1Yannick Hanfmann (GER) a Lorenzo Sonego (ITA) 2-6, 6-3, 6-1Marin Cilic (CRO) a Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-3, 7-6 (7/5)Fabian Marozsan (HUN) a Stanislas Wawrinka (SUI) 6-1, 4-6, 6-4Luca Nardi (ITA) a Sebastian Ofner (AUT) 3-6, 6-3, 6-2Jordan Thompson (AUS) a August Holmgren (DEN) 4-6, 6-3, 6-4Sebastián Báez (ARG) a Zhang Zhizhen (CHN) 2-6, 6-3, 6-4Valentin Vacherot (MON) a Laslo Djere (SRB) 6-3, 6-4Mattia Bellucci (ITA) a Adam Walton (AUS) 7-6 (8/6), 6-1Daniel Altmaier (GER) a Tristan Schoolkate (AUS) 6-3, 6-4./bds/dr