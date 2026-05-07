Resultados del miércoles en el torneo ATP y WTA de Roma

Resultados del miércoles en el torneo ATP Masters 1000 y WTA 1000 de Roma:. Individual masculino - Primera ronda:Alejandro Tabilo (CHI) a Pablo Carreño (ESP) 6-2, 6-1Zachary Svajda (USA) a Marco Trungelliti (ARG) 0-6, 6-4, 7-6 (7/4)Jan-Lennard Struff (GER) a Francisco Comesaña (ARG) 6-2, 6-4Alexander Shevchenko (KAZ) a Camilo Ugo Carabelli (ARG) 6-3, 4-6, 7-6 (7/5)Botic van de Zandschulp (NED) a Alexandre Muller (FRA) 7-5, 6-3Vit Kopriva (CZE) a Fabián Marozsán (HUN) 6-3, 6-3Matteo Arnaldi (ITA) a Jaume Munar (ESP) 6-3, 3-6, 6-3Nuno Borges (POR) a Jesper de Jong (NED) 6-3, 6-0Damir Dzumhur (BIH) a Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 6-0Sebastián Báez (ARG) a Jenson Brooksby (USA) 6-3, 7-6 (10/8)Aleksandar Vukic (AUS) a Patrick Kypson (USA) 6-3, 5-7, 6-0Yannick Hanfmann (GER) a Hubert Hurkacz (POL) 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-2Daniel Altmaier (GER) a Zhang Zhizhen (CHN) 4-6, 7-6 (7/3), 6-4. Individual femenino - Primera ronda:Tatjana Maria (GER) derrotó a Magda Linette (POL) 6-0, 6-3Katerina Siniakova (CZE) a Lois Boisson (FRA) 6-2, 6-3Jelena Ostapenko (LAT) a Lucrezia Stefanini (ITA) 6-0, 6-1Tereza Valentová (CZE) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-3, 6-2Solana Sierra (ARG) a Tamara Korpatsch (GER) 6-3, 6-1Taylor Townsend (USA) a Nuria Brancaccio (ITA) 6-3, 6-2Leolia Jeanjean (FRA) a Beatriz Haddad Maia (BRA) 7-6 (8/6), 6-4Panna Udvardy (HUN) a Alina Korneeva (RUS) 6-2, 7-6 (7/2)Viktorija Golubic (SUI) a Federica Urgesi (ITA) 6-1, 6-1Rebeka Masarova (SUI) a Oksana Selekhmeteva (RUS) 7-5, 5-7, 6-1Anastasia Potapova (AUT) a Dalma Gálfi (HUN) 5-7, 6-2, 6-4Eva Lys (GER) a Katie Boulter (GBR) 6-4, 3-6, 6-4Elisabetta Cocciaretto (ITA) a Sinja Kraus (AUT) 6-2, 6-4Caty McNally (USA) a Daria Kasatkina (AUS) 6-2, 6-3Peyton Stearns (USA) a Janice Tjen (INA) 6-4, 6-4Tyra Grant (ITA) a Lisa Pigato (ITA) 1-6, 6-2, 6-4Laura Siegemund (GER) a Sara Bejlek (CZE) 6-4, 6-4Karolina Pliskova (CZE) a Jessica Bouzas (ESP) 4-6, 6-3, 7-5Alexandra Eala (PHI) a Magdalena Frech (POL) 6-0, 3-6, 6-4Maria Sakkari (GRE) a Lilli Tagger (AUT) 5-7, 6-3, 6-0