Richard Parra asume la dirección técnica de UDELAS FC

El club UDELAS FC hizo oficial la incorporación del experimentado estratega colombiano Richard Parra como nuevo director técnico de su equipo Prom. La noticia ha generado expectación en el ambiente futbolístico, dada la trayectoria del nuevo líder en el banquillo.

El profesor Parra es una figura muy conocida y respetada en el fútbol panameño y regional. Su currículum es extenso, incluyendo una vasta experiencia en el balompié internacional, pero es en el plano local donde ha dejado una huella imborrable. A lo largo de su carrera en Panamá, ha dirigido a clubes de renombre como CD Árabe Unido, Sporting San Miguelito, CD Plaza Amador, Colón C3, Río Abajo FC, Chorrillo FC y CD Universitario.

La vitrina de Richard Parra es el mejor testimonio de su capacidad, pues la adorna con nada menos que siete campeonatos nacionales (entre las eras ANAPROF y LPF). Su regreso a Panamá no es casual: el entrenador asume el timón con el claro objetivo de impulsar la renovación del fútbol udelista, buscando llevar al equipo Prom a las más altas instancias de la competencia.

La directiva de UDELAS FC ha dado la bienvenida al estratega con entusiasmo, señalando que esta contratación es una apuesta por la experiencia y la mentalidad ganadora que caracterizan al colombiano. Con su incorporación, el club aspira a consolidar un proyecto formativo y competitivo que trascienda las categorías.