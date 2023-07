River gana de nuevo, amplía ventaja y prepara el festejo en la Liga argentina

River Plate derrotó por 2-0 a Colón de Santa Fe, estiró aún más su ventaja como puntero y quedó a un paso de consagrarse campeón de la Liga Profesional del fútbol argentino, en uno de los encuentros disputados el miércoles por la vigésimo tercera fecha del campeonato.

En el estadio Monumental, y ante más de 85.000 espectadores, el puntero del torneo se impuso con los goles de Nicolás de la Cruz (37), con un fantástico tiro libre, y de Lucas Beltrán (61), para firmar otra victoria que acelera su paso hacia la obtención del título.

River suma ahora 53 puntos y le sacó once de distancia a San Lorenzo (42), que más temprano empató 1-1 con Racing, cuando a ambos les faltan 12 puntos por delante en liza, y además le lleva doce puntos a Talleres (41), que se mide este jueves con Sarmiento.

"Estamos contentos, dimos un paso muy grande, hicimos un buen partido, fuimos muy dominantes en el primer tiempo, nos vamos felices. Si se dan algunos resultados y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, estaremos aún más felices", destacó Beltrán, el autor del segundo tanto del Millonario.

Con estos resultados, River estará en condiciones de ser campeón si Talleres no gana su partido del jueves y el sábado derrota a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, en un duelo que asoma a todo o nada para el Ciclón, mientras que el Millonario llega con una diferencia enorme que puede aprovechar.

Incluso si no es campeón frente a San Lorenzo, River, dirigido por Martín Demichelis, tendrá tres ocasiones más para firmar la coronación, con dos partidos frente a Estudiantes y Racing en el Monumental –donde lleva nueve victorias consecutivas-, y una visita a Rosario Central, en los compromisos que le quedan por delante.

- San Lorenzo firma empate con Racing -

En Avellaneda, San Lorenzo no pudo con Racing, en un clásico picante, con una controvertida actuación del árbitro Hernán Mastrángelo, que omitió sancionar al menos un penal.

Gabriel Hauche (21) abrió la cuenta para la Academia, y el mismo delantero fue expulsado (39) a instancias del VAR por un pisotón sobre un rival, mientras que en la segunda parte lo igualó el paraguayo Adam Bareiro (82), después que el Ciclón también se quedó con diez jugadores por la expulsión del defensor colombiano Rafael Pérez.

En el norte bonaerense, Banfield se llevó tres puntos valiosos de su excursión a Tigre, al que derrotó por 2-1 con un doblete de Juan Bisanz (29 y 62), mientras que Abel Luciatti (75) descontó para el Matador, que arrastra un declive de cinco derrotas en sus últimos seis partidos, lo que ya generó el descontento de sus hinchas.

Rosario Central y Estudiantes empataron sin goles en un cotejo discreto, con un resultado que no le sirvió a ninguno, porque los dos llevan cuatro partidos sin ganar y extendieron su momento opaco en un cero que no se rompió ni siquiera de penal, ya que Mariano Andújar, arquero del Pincha, le atajó un tiro desde los once metros a Ignacio Malcorra (55).

Más temprano, Godoy Cruz dio otro paso exitoso en una campaña muy positiva y le ganó a Platense por 2-1, con los goles del uruguayo Salomón Rodríguez (16) y de Enzo Larrosa (85), mientras que para el Calamar descontó Sasha Marcich (53).

En la noche del martes, Vélez prolongó su recuperación y firmó un muy buen triunfo como visitante sobre Lanús por 1-0, con gol de Walter Bou (41).

Estos son los resultados de la fecha 23:

-Martes:

Lanús-Vélez Sarsfield 0-1

-Miércoles:

Godoy Cruz-Platense 2-1

Tigre-Banfield 1-2

Rosario Central-Estudiantes 0-0

Racing-San Lorenzo 1-1

River Plate-Colón 2-0

-Jueves:

Arsenal-Defensa y Justicia

Unión-Boca

Sarmiento-Talleres

Argentinos-Instituto

Huracán-Atlético Tucumán

Belgrano-Barracas Central

-Viernes:

Gimnasia y Esgrima-Independiente

Central Córdoba-Newell's

Posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. River Plate 53 23 17 2 4 42 15

2. San Lorenzo 42 23 11 9 3 22 9

3. Talleres 41 22 12 5 5 37 20

4. Lanús 40 23 11 7 5 31 21

5. Estudiantes 38 23 10 8 5 27 19

6. Defensa y Justicia 36 22 10 6 6 27 16

7. Godoy Cruz 36 23 10 6 7 30 25

8. Rosario Central 36 23 9 9 5 30 25

9. Belgrano 34 22 10 4 8 20 19

10. Argentinos 32 22 9 5 8 26 19

11. Boca Juniors 31 22 9 4 9 25 22

12. Racing 31 23 8 7 8 31 31

13. Newell's Old Boys 30 22 7 9 6 20 19

14. Platense 29 23 8 5 10 24 27

15. Sarmiento 28 22 7 7 8 22 20

16. Barracas Central 27 22 6 9 7 22 28

17. Gimnasia LP 27 22 7 6 9 19 29

18. Central Córdoba 26 22 6 8 8 17 22

19. Tigre 25 23 6 7 10 21 27

20. Instituto 25 22 6 7 9 18 29

21. Vélez Sarsfield 24 23 5 9 9 22 24

22. Independiente 24 22 5 9 8 21 26

23. Atlético Tucumán 24 22 5 9 8 19 27

24. Colón 24 23 4 12 7 19 27

25. Banfield 24 23 6 6 11 17 30

26. Unión 23 22 5 8 9 17 25

27. Huracán 19 22 4 7 11 16 26

28. Arsenal 17 22 5 2 15 15 30