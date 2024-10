Rodri y Bonmatí bañan en oro al fútbol español pese al boicot del Real Madrid

Los futbolistas españoles Rodri Hernández y Aitana Bonmatí recibieron el lunes sendos Balones de Oro en París, en una noche marcada por el boicot del Real Madrid a la ceremonia, al descubrir horas antes de la misma que su futbolista Vinicius no iba a ser galardonado.

Los premios de Aitana y Rodri fueron respectivamente el quinto y sexto para el fútbol español, premiando por segunda ocasión consecutiva a la talentosa centrocampista por su gran rendimiento con el FC Barcelona y la Liga de Campeones ganada en mayo y por primera ocasión al mediocentro principalmente por su rol en la Eurocopa conquistada por España en Alemania.

Estas distinciones mayores, que inscriben el nombre de ambos jugadores en la historia del fútbol, fueron acompañadas de otras entregadas a futbolistas españoles como el Trofeo Kopa a Mejor Jugador Joven a Lamine Yamal o el Premio Sócrates al compromiso social a Jenni Hermoso.

No fue el único reconocimiento a jugadores de lengua española, pues Emiliano Martínez ganó por segundo año consecutivo el Trofeo Yashin a mejor guardameta.

Por su parte, el ariete inglés del Bayern Múnich Harry Kane ganó el premio Gerd Muller a máximo goleador de la pasada temporada, compartido con la ausente superestrella francesa Kylian Mbappé, que no viajó a su ciudad natal como parte del boicot del Real Madrid.

- Caos previo y 'espantada' del Madrid -

Ni la exestrella del París Saint-Germain ni ningún otro representante del club blanco acudió el lunes a la capital gala, tras descubrir horas antes de la ceremonia que Vinicius no era el galardonado en categoría masculina.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño, ganador de la Liga de Campeones 2024.

El brasileño de 24 años, autor de 24 dianas a lo largo de su campaña, en la que además de la Champions ganó la Liga española, parecía predestinado a hacerse con el primer Balón de Oro de su carrera, que finalmente fue a manos de Rodri.

Ningún representante de su club acudió a París, siendo la ausencia más notable de la noche la del entrenador italiano Carlo Ancelotti, galardonado con el Trofeo a mejor entrenador que nadie recogió.

"No es bueno para el fútbol que un club como el Real Madrid no esté presente en una gala así", reaccionó Luis De la Fuente en la alfombra roja de acceso al teatro de Chatelet.

- Rodri, muy emocionado -

Con el ambiente enrarecido dio comienzo una gala en la que el exfutbolista marfileño Didier Drogba junto a la presentadora francesa Sandy Hérbiert.

Yamal, Kane, Martínez y Hermoso recogieron sus respectivos premios en categorías que servían de aliño al plato fuerte de la noche.

La actriz Natalie Portman subió al escenario para entregar el premio a Aitana Bonmatí, el segundo Balón de Oro consecutivo para la futbolista de 26 años, autora de un gol en la final de la Champions con la que el Barça se coronó por tercera vez.

"Esto no es algo que una consiga sola. Me siento afortunada porque estoy rodeada de jugadoras que me hacen ser mejor cada día. Gracias a todos los que trabajan en el club [el Barcelona], sin vosotros no conseguiríamos tantos éxitos", dedicó a sus compañeras la futbolista.

Y, por fin, el momento que agitó la jornada. El liberiano George Weah, único Balón de Oro africano tras ser premiado en 1995, anunció a Rodrigo Hernández 'Rodri' como Balón de Oro masculino, el segundo masculino para el fútbol español tras el cosechado por Luis Suárez en 1960.

Emocionado y en muletas, todavía convaleciente por su grave lesión de rodilla que le tendrá apartado toda la temporada, recogió el galardón entre los aplausos del público.

"Hoy no es una victoria mía, es del fútbol español. Hay muchos jugadores que no lo han ganado y lo han merecido, como Iniesta, Xavi, Iker [Casillas], Busi [Busquets], y tantos otros. Esto es para el fútbol español", afirmó Rodri.