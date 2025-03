Roglic conquista la Vuelta a Cataluña con exhibición en última etapa

El esloveno Primoz Roglic (Bora) conquistó este domingo la Vuelta a Cataluña al ganar en solitario la séptima y última etapa en Barcelona, donde su principal rival Juan Ayuso (UAE) se desplomó en la parte final.

Roglic, que salía a un segundo de Ayuso al inicio de esta última jornada, se escapó a 20 km de la meta y logró mantener el liderato para certificar su segunda victoria de esta carrera conocida popularmente como 'Volta' (tras la edición de 2023).

El español Enric Mas acabó tercero en la general, a 58 segundos de Roglic.

"Es precioso, me lo he pasado genial aquí", dijo Roglic. "Estoy listo, las piernas están listas, así que he disfrutado mucho esta semana", prosiguió el corredor de 35 años, que reveló que ahora tendrá unos días de vacaciones y que, luego, preparará el Giro de Italia.

Roglic, cuatro veces ganador de la Vuelta a España, estaba entre los favoritos para triunfar después de que el ganador del año pasado, su compatriota Tadej Pogacar, no participara.

Después de que la fuerte racha de viento desluciera la sexta etapa prevista, las condiciones meteorológicas fueron buenas para el rápido final de 88,2 kilómetros con salida y llegada en Barcelona.

"La gran etapa de montaña que esperaba para ayer (sábado) fue cancelada", dijo Roglic. "Todo se decidió en la última etapa, el equipo estaba trabajando bien, estábamos compitiendo bien y realmente he disfrutado esta semana", insistió.

El esloveno ganó el esprint intermedio, por delante de Ayuso que entró en tercer lugar, sacándole un segundo de ventaja al español.

Sin embargo, en el segundo sprint intermedio, Ayuso, del UAE Team Emirates, se impuso con Roglic en tercer lugar, recuperando su ventaja de un segundo.

Sin embargo, a falta de poco más de 20 kilómetros, Roglic se marchó en solitario, un ataque que Ayuso no siguió.

"Después del esprint vi que si quería ganar tenía que hacer algo", explicó Roglic.

Laurens De Plus y Lennert Van Eetvelt lograron mantenerse a pocos segundos de Roglic en la última vuelta, pero el esloveno cruzó la meta celebrando el triunfo con los brazos en alto. De Plus llegó a 14 segundos de Roglic, superando a Van Eetvelt, tercero.