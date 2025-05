Roland Garros "no puede parecer un circo", protesta Munar por el ruido del público

El español Jaume Munar (57º en la clasificación ATP) mostró su descontento con la actitud del público durante su partido ante el francés Arthur Fils (14º) en segunda ronda de Roland Garros, este jueves en la pista Suzanne-Lenglen, calificando el ambiente de "un circo".

"Respecto al público, voy a ser muy claro, no tengo por qué morderme la lengua, a mí que animen al otro, que chillen, ya estoy curtido y estoy entrenado en eso, en Sudamérica también son muy duros", comenzó Munar en la conferencia de prensa posterior a su derrota.

"Lo que sí me parece una falta de respeto absoluta, y aquí pasa mucho... es el no parar de cantar, de interrumpir, al final lo que pasa es que no dejan que el juego avance, y parece un 'show', muy bonito para el espectador, pero también creo que deberían recordar que estamos aquí para hacer nuestro trabajo", siguió argumentando el tenista mallorquín.

"Lo que no puede parecer es un circo, y hay momentos en que esto parece un teatro", sentenció Munar, que tuvo que interrumpir su saque en el último juego para reclamar silencio en las gradas.

"Es que es una, otra, otra, otra..., llega un punto del partido donde el partido está caliente y que si cantan el himno, que si no te dejan sacar, que si entre saques no dejan de hacer tonterías para molestar", explicó.

Sobre lo puramente deportivo, Munar afirmó que el partido, que terminó con victoria del jugador local 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 2-6, 0-6, 6-4, fue "muy largo con muchas idas y venidas, es un partido para analizar casi, casi por franjas, y después sacar el nivel de todo".

Munar se mostró "un poco decepcionado de haber jugado al nivel que he jugado en los momentos que más necesitaba jugar bien, no lo he conseguido".