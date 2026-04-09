Rosario Central e IDV empatan previo al histórico debut de Platense en la Libertadores

El Grupo H de la Copa Libertadores 2026 se inauguró este jueves con el empate entre Rosario Central e Independiente del Valle, en una jornada en la que el argentino Platense hacía su debut en el torneo continental ante Corinthians.

Tras los primeros resultados de la semana, que ya dejaron líderes tempranos y esperados como Flamengo en el Grupo A o Boca Juniors en el D, este jueves era el turno de que se movieran las tablas en el H, que a primer turno dejó líder a Universidad Central de Venezuela, y en el E, que cerraba la fecha en Bogotá.

- Un 0-0 mentiroso entre Central y Del Valle -

En un colmado Gigante de Arroyito, Rosario Central, con su estelar Ángel Di María, igualó sin goles con el Independiente del Valle en un encuentro más entretenido de lo que indica el marcador.

El crack argentino, de 38 años y campeón del mundo en Catar 2022, fue titular en el conjunto rosarino. Rindió de menor a mayor y generó varias ocasiones para quedarse con el triunfo, que por centrímetros no pudo concretar.

El Matagigantes ecuatoriano salió con mucha personalidad y dominó la primera parte, pero se fue desinflando y jugó la última media hora con un hombre menos por la expulsión de Junior Sornoza (60'), expulsado por el árbitro Wilmar Roldán por un manotazo en la cara de un rival.

El conjunto de Quito desde temprano le discutió el protagonismo al Canalla y contó varias oportunidades para ponerse en ventaja.

Pero Rosario Central, liderado por Angelito Di María y secundado por el habilidoso colombiano Jaminton Campaz, fabricó una decena de oportunidades, incluidas varias para Alejo Veliz.

En la recta final del partido, el portero colombiano Aldair Quintana se erigió como figura al salvar una y otra vez el arco de la visita.

"El segundo tiempo fue todo nuestro. Merecimos ganar, por la cantidad de situaciones de gol que tuvimos (...) Nos faltó muy poco para hacer el gol. Me voy con bronca", expresó Jorge Almirón, el DT del Canalla.

- El líder inesperado -

A la misma hora, en el Estadio Olímpico de Caracas, Universidad Central logró una victoria clave por 3-1 frente a Libertad de Paraguay y quedó como líder del Grupo H.

Los locales abrieron la cuenta tras un rebote que quedó vivo y aprovechó Juan Manuel Cuesta (28').

Pese a un dominio sostenido del Gumarelo paraguayo en varios tramos, y el empate parcial en el minuto 60 de Lorenzo Melgarejo, la U venezolana se puso las pilas al final lo sentenció con Yeiber Murillo (88) y Francisco Solé (90+6')

- Debut histórico de Platense -

En la zona norte de Buenos Aires, Platense hacía su estreno absoluto en la Copa Libertadores de local ante Corinthians, un duelo histórico para los ahora dirigidos por Walter Zunido, que el año pasado levantaron el primer trofeo de liga local del club en más de 120 años de historia.

Más allá del estreno copero, era un encuentro entre dos equipos de capa caída.

El Calamar llegaba con dudas en lo deportivo tras encadenar seis partidos sin ganar, mientras que Corinthians tenía en el banquillo al recién llegado Fernando Diniz, luego del despido hace cuatro días del entrenador Dorival Júnior, que no supo revertir una sequía de victorias de nueve juegos.

La acción en el Grupo E, para muchos el de la muerte, la completaban en El Campín de Bogotá Independiente Santa Fe y el pentacampeón Peñarol.

El Cardenal, que tiene como as bajo la manga los 2.600 metros sobre el nivel del mar de la capital colombiana, vuelve al máximo torneo de clubes de Sudamérica tras ocho años de ausencia.

"Jugar en Colombia y con altura no es fácil. Nosotros nos preparamos para hacer un buen partido, para traernos algo, porque realmente son difíciles estos partidos", anticipó Diego Aguirre, entrenador del equipo uruguayo.