Rousey triunfa en 17 segundos sobre Carano en su primer combate de MMA en 10 años

La estadounidense Ronda Rousey (13-2) se impuso sobre su compatriota Gina Carano (7-2) en 17 segundos este sábado en una histórica pelea entre dos de las grandes referentes de las MMA en el Intuit Dome en Inglewood, California.

Rousey, de 39 años y quien no peleaba desde su derrota en el UFC 207 frente a Amanda Nunes en el 2016, atacó de inmediato y con una llave de brazo sentenció el combate a su favor en el primer round.

"Gina es mi heroína, ella cambió mi mundo y juntas cambiamos el mundo", dijo Rousey. "Creo que fue un lindo combate de artes marciales, fue una obra de arte. Gracias a todas las personas que hicieron un sacrificio para que pueda estar aquí".

Carano aceptó la derrota con una sonrisa en la cara para luego enfrascarse en un abrazo que llevó a las lágrimas a las dos más grandes referentes de las MMA en la rama femenina.

"Quería que la pelea durara un poco más, pelear frente a una leyenda fue una victoria, quería pelear y no pude hacerlo", dijo Carano.

La velada estuvo marcada por la presencia constante del boxeador profesional y hoy promotor, el estadounidense Jake Paul.

El evento fue el primero de su estilo dentro de las MMA para la promotora Most Valuable Promotions (MVP) y fue transmitido a nivel mundial por Netflix.

En otros resultados, el cubano Robelis Despaigne (6-2) triunfó por nocaut en el primer round sobre el brasileño Junior dos Santos (23-11), mientras que el peleador de origen mexicano Nate Díaz (21-14) cayó ante el estadounidense Mike Perry (15-8).