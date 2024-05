Rublev cae eliminado en tercera ronda de Roland Garros contra Arnaldi

Sorpresa en París: el tenista ruso Andrey Rublev, número 6 del mundo, cayó eliminado este viernes en tercera ronda de Roland Garros contra el italiano Matteo Arnaldi (N.35) por 7-6 (8-6), 6-2 y 6-4.

Al igual que el año pasado, Rublev se despide de la tierra batida parisina en tercera ronda, mientras que Arnaldi, en octavos de final, iguala su mejor resultado en un Grand Slam, luego de alcanzar esa fase también en el US Open 2023 antes de perder contra el español Carlos Alcaraz (N.3).

El vigente ganador del Masters 1000 de Madrid, autor de numerosos errores, mostró su frustración y enfado en numerosas ocasiones a lo largo de las 2 horas y 33 minutos de partido.

En el 'tie-break' de la primera manga, desaprovechó una bola de set que encauzó el partido para Arnaldi, de 23 años.

"Ganar el primer set me dio mucha confianza en un partido en el que yo no era el favorito. Es cierto que el no ha jugado su mejor tenis, pero mi plan táctico ha funcionado muy bien", declaró el italiano, que desplegó un juego agresivo sobre la pista Suzanne Lenglen con hasta 64 golpes ganadores.