Deportes

Rugbier argentino Mateo Carreras renueva con el Bayona hasta 2029

Rugbier argentino Mateo Carreras renueva con el Bayona hasta 2029
Mateo Carreras (centro, abajo) durante un partido del Top 14 francés en Burdeos (Francia), el 25 de octubre de 2025 ROMAIN PERROCHEAU
AFP
28 de octubre de 2025

El ala internacional argentino Mateo Carreras renovõ su contrato con el Bayona del Top 14 francés por tres temporadas, hasta 2029, anunció el martes el club francés.

Carreras, de 25 años y una de las revelaciones de los Pumas durante el pasado Mundial 2023 de Francia gracias a tres 'tries' contra Japón, se unió al club del País Vasco francés en 2024, procedente del Newcastle.

Desde entonces, el jugador 31 veces internacional y que suma 14 'tries' con los Pumas, ha disputado 24 partidos con el Bayona, todos como titular, anotando 6 'tries'.

Su renovación llega apenas unos días después de la de su compatriota Facundo Bosch, que el viernes alargó un año su contrato con el Bayona.

TE PUEDE INTERESAR