Rugbiers acusados de violación en Argentina se embarcan rumbo a Francia

Los dos rugbiers franceses acusados de violación en Argentina se embarcaron de regreso a Francia este martes tras haber vivido dos meses "de terror" y luego de que la justicia autorizara su salida del país suramericano al considerar que la querella había perdido "fortaleza".

Hugo Auradou y Oscar Jegou ingresaron la noche del martes a la zona de migración del aeropuerto de Ezeiza, que sirve a Buenos Aires, sin dar declaraciones a la prensa, constató la AFP.

Su abogado, Rafael Cúneo, dijo a periodistas en el lugar que los rugbiers embarcarían un vuelo con destino a París, que debe partir casi a medianoche y cuyo arribo está previsto hacia las 17H45 locales (15H45 GMT).

Más temprano el martes, el Juzgado Penal Colegiado 1 de Mendoza (oeste), donde se radicó la acusación, informaba en un comunicado que los deportistas podían abandonar Argentina dado que la querella no se había opuesto a una autorización de salida otorgada el día anterior por la Fiscalía.

La Fiscalía justificó esa decisión escribiendo que "puede vislumbrarse, al recorrer el profuso plexo probatorio incorporado, que la acusación inicial ha perdido fortaleza".

Por el momento, Auradou y Jegou, ambos de 21 años, siguen acusados de violación agravada por los supuestos hechos ocurridos la noche del 6 al 7 de julio en una habitación de un hotel de Mendoza, donde la selección francesa de rugby había disputado un partido contra Los Pumas argentinos.

Los jugadores afirman que las relaciones sexuales con la denunciante, una mujer de 39 años que conocieron en una discoteca, fueron consentidas, y niegan cualquier tipo de violencia.

"Esto es una película de terror que nunca tendría que haber existido", dijo el abogado Cúneo a los periodistas en el aeropuerto, sin descartar la posibilidad de entablar una contrademanda.

Preguntado sobre el tema, respondió: "Lo vamos a analizar con las familias (...). Estamos viviendo épocas muy sensibles que hay que respetar, hay que respetar a los géneros, pero no hay que abusar de esas situaciones".

Otro abogado de la defensa, Antoine Vey, dijo a la AFP que, "a partir de ahora, habrá que ganar la lucha por su rehabilitación mediática, que pasa por su regreso a los terrenos deportivos y a la competición de alto nivel".

- ¿Sobreseimiento? -

La defensa de los rugbiers presentó el 27 de agosto una solicitud de sobreseimiento -es decir, que se cierre el caso antes de llegar a juicio-, aunque aún no se conoce cuándo tendrá lugar la audiencia para tratar este pedido.

Cuando Auradou y Jegou fueron excarcelados en Mendoza a mediados de agosto tras haber sido arrestados el 8 de julio en Buenos Aires, la fiscalía había determinado que no existían elementos suficientes para su prisión preventiva "por acreditarse francas contradicciones internas y periféricas" en el relato de la denunciante.

La investigación determinó que la demandante había ocultado a los tribunales que padecía del síndrome de Von Willebrand, una afección hemorrágica que afecta la coagulación de la sangre y puede predisponer a la aparición de hematomas o sangrados, informó la defensa.

La defensa también sumó varios audios de WhatsApp que la mujer envió a una amiga en las horas posteriores a los hechos y en los que hablaba bien de los jugadores y del encuentro sexual.

"Habiendo descubierto los audios y habiendo descubierto la enfermedad de Von Willebrand, nos dimos cuenta que nos estaban ocultando cosas", dijo Cúneo.

Pero la denunciante afirma que fue tratada "como un trozo de carne", según dijo en su primer testimonio a la prensa francesa, en un extracto divulgado este martes.

"Todo el mundo me pregunta hoy: 'la puerta estaba abierta, ¿por qué no te saliste?' No podía salir, porque Hugo se quedaba siempre a mi alrededor. Preferí no hacer nada después de todos los golpes recibidos. Si no lo hubiera hecho, quizá hoy no estaría viva", dijo al programa de televisión "Envoyé Spécial".

Su abogada, Natacha Romano, comentó este martes en Mendoza que estaba inconforme con la decisión de la jueza de autorizar la salida del país de Auradou y Jegou y calificó de "irrisorio" el monto de la fianza de cerca de 10.000 dólares fijado para cada uno.

El viernes pasado, la denunciante faltó por tercera vez a una cita de pericias psicológicas y la semana anterior había intentado quitarse la vida, informó la abogada.

Mientras se tramita la causa, los jugadores deberán presentarse ante la embajada o consulado de Argentina, así como ante el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, de forma presencial o virtual, cuando sean requeridos.

La Federación Francesa de Rugby (FFR) celebró la decisión de la Fiscalía argentina de autorizar el regreso a Francia de los dos internacionales y recordó "la presunción de inocencia de los dos jugadores, que siempre han reivindicado su inocencia".