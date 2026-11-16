Rumbo a los Mundiales de Olimpiadas Especiales en 2027

ml | Olimpiadas Especiales Panamá realizó sus Juegos Clasificatorios con el objetivo de seleccionar a la delegación panameña que competirá en los Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, Santiago de Chile 2027. Más de 100 atletas de los Subprogramas de Panamá, Panamá Oeste, IPHE Oeste, Colón, Coclé, Herrera, Chiriquí y Barú se dieron cita en las instalaciones del International School of Panama (ISP), en Brisas del Golf, para participar en siete disciplinas deportivas: atletismo, natación, bocha, tenis de mesa, tenis de campo, voleibol femenino y gimnasia rítmica.

La jornada inició el pasado 13 de noviembre con la llegada de las delegaciones a la sede de concentración, el Hotel El Panamá. Posteriormente, el 14 de noviembre, las competencias en su fase preliminar. El domingo 15, las finales, seguidas del acto de premiación. Y luego, un sorteo de selección, para elegir a los 26 atletas que representarán a Panamá en los Juegos Mundiales.