Rumbo a París

Hace unos dos años, Esteban Goddard tenía en su mente y corazón competir en los Juegos Paralímpicos de París-2024, y ahora su deseo será una realidad. El ciclista fue oficializado a esta cita deportiva por el Comité Paralímpico de Panamá a inicios de este mes de julio, junto al powerlifter (levantamiento de peso) Rey Dimas, a la espera de más clasificados.

“Las expectativas son grandes”, señaló Goddard. “Estamos apuntando alto, sabemos que es complicado, pero estamos con una mentalidad de medalla, que es difícil, por lo que trataremos de hacer la mejor competencia posible y dejar a Panamá bien representada”, agregó. “Quiero ver y ser parte de un gran evento como éste, que para un atleta es, creo, lo más importante de toda su vida”, añadió el paratleta chiricano.

Goddard admitió que no sabe mucho el idioma francés, pero espera practicar algo, antes de emprender el viaje a la ‘Ciudad de la luz’, posiblemente el 19 o 20 de agosto. “Solamente sé decir: como me llamo. Me comentaron que hay que cuidarse del calor, que será muy fuerte, pero nos estamos preparando”.

En Ciudad de Panamá, el joven se encuentra en un campamento trabajando la intensidad, “ya que tenemos una buena base de entrenamiento aeróbico que es de resistencia, ahora nos enfocamos en la intensidad y la resistencia, la velocidad y un poco más de potencia y fuerza”. Indicó que “aún no sabemos el kilometraje exacto ni la ruta específica en la que competiré en París, pero creo podría ser entre 70 a 80 km. Durante la ruta, no uso prótesis, corro con una pierna, porque si la usas, se considera que te da una ayuda y por ende se te sube a una categoría más difícil, y podría ser una desventaja, pues competirías con atletas que tienen las dos piernas”.