Rusos y bielorrusos son readmitidos bajo estatus neutral en patinaje

Los patinadores rusos y bielorrusos volverán a ser autorizados a participar bajo estatus neutral en las competiciones internacionales de la temporada 2026-2027, anunció el martes la Federación Internacional de Patinaje (ISU).

"Los deportistas que representen a Rusia y Bielorrusia podrán competir sin ningún elemento de identificación estatal, a saber banderas nacionales, vestimentas nacionales e himnos nacionales", comunicó la institución en un comunicado.

"Su participación está condicionada a la ausencia de cualquier elemento que pruebe una violación de su estatus neutral, lo que refuerza la primacía de la equidad deportiva sobre el hielo", insiste el texto.

Los patinadores rusos y bielorrusos estaban totalmente excluidos de competiciones internacionales desde 2022 debido a la invasión de Ucrania.

Sin embargo, el ISU había autorizado la participación de un patinador y de una patinadora rusos bajo bandera neutral en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina el pasado mes de febrero para cumplir las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional (COI).

El regreso de los rusos al patinaje artístico tiene un importante impacto, ya que el país es una superpotencia de esa disciplina.

En los Juegos Olímpicos de Invierno disputados en 2022 en Pekín, seis de las quince medallas repartidas fueron a parar a deportistas rusos.