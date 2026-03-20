Ruud cae en el Masters 1000 de Miami justo antes del esperado Alcaraz-Fonseca

El noruego Casper Ruud fue eliminado este viernes en el Masters 1000 de Miami por el joven estadounidense Ethan Quinn, apenas horas antes de que el número 1 mundial, el español Carlos Alcaraz, se enfrente a la revelación brasileña Joao Fonseca en un duelo imperdible.

Ruud, número 12 de la ATP, cedió frente a Quinn (56º) por 6-4, 7-6 (9/7) en su debut en el torneo.

Finalista en Miami en 2022, el noruego desaprovechó siete bolas de set en la segunda manga, cuatro de ellas en el tiebreak, y le brindó la mayor victoria de su carrera a Quinn, de 21 años.

El estadounidense Reilly Opelka se impuso, por su parte, al británico Jack Draper por 7-6 (7/3), 7-6 (7/0) en un duelo sin quiebres.

Opelka (número 67) sumó 25 saques directos, demostrando una vez más su gran calidad al servicio para derrotar a Draper.

El británico, apartado del circuito por una larga lesión, venía de alcanzar los cuartos de final de Indian Wells tras vencer a Novak Djokovic.

- El Hard Rock Stadium arde -

La jornada, marcada por nuevos retrasos debidos a la lluvia, ofrecerá en su sesión nocturna el primer encuentro oficial entre Alcaraz y Fonseca tras la exhibición ganada por el español en diciembre, también en Miami.

El brasileño de 19 años venció al húngaro Fabian Marozsan por 6-4, 3-6 y 6-2 para acceder a esta segunda ronda, mientras que el español llegó al partido exento de primera vuelta.

El duelo suscita mucho interés entre los aficionados por el juego espectacular de ambos y porque algunos consideran a Fonseca como un futuro candidato para disputarle los títulos a la dupla Alcaraz-Jannik Sinner, que domina el tenis mundial desde hace meses.

Tras un inicio de temporada complicado, Fonseca dejó una buena imagen contra el italiano Sinner, número dos de la ATP, al que plantó cara en los octavos de final de Indian Wells antes de ceder por 7-6 (8/6) y 7-6 (7/4).

Enfrente, Alcaraz, de 22 años, intentará olvidar su eliminación temprana del año pasado en Miami y mantener su impresionante inicio de temporada, coronado con el único Grand Slam que le faltaba, el Abierto de Australia.

El murciano llevaba una racha de 16 victorias consecutivas antes de perder contra el ruso Daniil Medvedev (6-3 y 7-6 (7/3)) en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, la semana pasada.

- Aryna a la pista -

En el cuadro femenino, la estadounidense Amanda Anisimova, número seis mundial, se impuso a la australiana Ajla Tomljanovic (81) en tres sets de 6-1, 5-7 y 6-4 tras desaprovechar una bola de partido en la segunda manga.

La canadiense Victoria Mboko, novena de la WTA, le ganó fácilmente a la rusa Anna Blinkova por 6-2 y 6-0.

La líder de la WTA, la bielorrusa Aryna Sabalenka, también hará su estreno frente a la estadounidense Ann Li (39).