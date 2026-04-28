Ruud gana duro pulso ante Tsitsipas y pasa a cuartos en Madrid

El vigente campeón Casper Ruud pasó este martes a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid tras ganar en un largo partido al griego Stefanos Tsitsipas por 6-7 (4-7), 7-6 (7/2) y 7-6 (7/3).

Ruud se medirá por una plaza en la final con el ganador del partido entre el único argentino todavía en liza, Francisco Cerúndolo, y el belga Alexander Blockx.

Tsitsipas, finalista en Madrid en 2019, y Ruud se mostraron intratables con su saque, llevando las dos primeras mangas al desempate, donde se repartieron la victoria.

En el tercer set, el griego logró romper el servicio de su rival en el quinto juego para ponerse 3-2 y consolidar después con su saque la ventaja.

Ruud no se vino abajo y logró devolver la rotura para poner el 5-5 en el marcador llevando al final el partido a un tercer desempate, donde el noruego se mostró más firme.