Ruud habla de su salud mental: "Me sentía como en una rueda de hámster"

El noruego Casper Ruud, que pasó a semifinales del Masters 1000 de Madrid al ganar este miércoles al ruso Daniil Medvedev, admitió que acudió recientemente a un especialista por problemas de salud mental ya que se sentía "como en una rueda de hámster", sin conseguir avanzar.

"No quiero ahondar demasiado en el tema, pero lo cierto es que he atravesado algunos problemas de salud mental este año, por lo que busqué ayuda profesional y me ha ayudado mucho", reveló Ruud (N.15 del mundo) en rueda de prensa.

"Pronto he notado una gran mejoría, siento que me va muy bien tener a alguien con quien hablar de mis sentimientos. La vida del tenis no es sencilla y llegó un punto en el que estaba sobrepasado", prosiguió el escandinavo que dijo que se siente ahora bien.

"Pero me sentía un poco como si estuviera corriendo en una rueda de hámster, que nunca llegaba a ninguna parte. El calendario actual hace imposible que se pueda frenar, necesitaba salir de esa espiral y reflexionar sobre mi vida, mis sentimientos y el camino en el que estaba", explicó .

"He vuelto a la rueda de hámster a la que nos aboca el circuito, pero con una mentalidad mucho mejor. El tenis es mucho más complicado que golpear bien a la pelota", afirmó.

Ruud, que en semifinales de Madrid se medirá al argentino Francisco Cerúndolo, señaló que si quieres estar entre los treinta mejores del mundo tienes que "competir obligatoriamente en torno a 30 semanas al año". En caso contrario, "las penalizaciones son muy severas".

"La mayoría de jugadores pensamos que es demasiado esto. El objetivo primordial de los tenistas es que se nos escuche más. Tenemos un deporte impresionante, pero necesitamos que la temporada no sea tan larga y sentirnos como algo más que una pieza de un rompecabezas", dijo el noruego.