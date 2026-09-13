Ryan Garcia defiende el título welter del CMB al vencer al británico Benn

El estadounidense Ryan Garcia defendió el sábado su título welter del Consejo Mundial de Boxeo al ganarle por nocaut técnico en el segundo asalto al británico Conor Benn, en una pelea realizada en Las Vegas.

Garcia conectó una demoledora derecha al mentón que envió a Benn a la lona a los 45 segundos del segundo asalto y la siguió con duras ráfagas de golpes hasta que el árbitro Thomas Taylor detuvo la pelea tras un minuto y 25 segundos de ese round.

"Solo estoy feliz", dijo Garcia. "Me siento en paz. Tengo esa alegría y esa paz y se siente increíble".

Garcia mejoró su récord a 26-2 con su 21 victorias antes del límite y le negó a Benn, en su primera pelea por una corona mundial, la oportunidad de convertirse en campeón del mundo como su padre, el inglés Nigel Benn.

La pelea fue en el T-Mobile Arena, donde Garcia ganó el cinturón en febrero pasado al vencer por decisión unánime a su compatriota Mario Barrios.

Garcia, de 28 años, defendía por primera vez su título de la división de las 147 libras (66,7 kg).

Benn, de 29 años, es hijo de un excampeón mundial de peso mediano y supermediano. Quedó con marca de 25-2 después de venir de una victoria por decisión unánime en abril sobre el estadounidense Regis Prograis en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres.

Tras la victoria, Garcia desafió a dos campeones mundiales welter rivales, el invicto estadounidense Devin Haney, de la Organización Mundial de Boxeo, y el hondureño-estadounidense Teófimo López, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo.

"¿Dónde están?", dijo Garcia. "Es momento de unificar".