Rybakina acaba primera e imbatida en su grupo del Masters WTA

La kazaja Elena Rybakina superó a la rusa Ekaterina Alexandrova en dos sets (6-4 y 6-1), este miércoles en Riad, para acabar primera e imbatida del grupo "Serena Willams" del Masters WTA.

Frente a Alexandrova, que sustituyó en el último momento a la estadounidense Madison Keys, victima de un virus, Rybakina volvió a demostrar que se encuentra en gran forma, con un cómodo triunfo en apenas hora y cuarto de partido.

La igualdad se mantuvo hasta el 4-4 en el primer set, cuando Rybakina aprovechó su primera bola de break para romper el servicio de su rival y decantar el partido a su favor.

Rybakina fue la última jugadora en clasificarse para este torneo que reúne a las ocho mejores raquetas de la temporada y lo hizo gracias a un mes de octubre atronador, donde encadenó unos cuartos de final en el WTA 1000 de Wuhan, el título en el WTA 500 de Ningbo y las semifinales en Tokio, a las que renunció tras asegurar su pase al Masters femenino.

La kazaja suma nueve victorias consecutivas.

En este grupo, le acompañará a semifinales la ganadora del partido que enfrentará a la polaca Iga Swiatek con la estadounidense Amanda Anisimova.