Rybakina gana WTA 500 de Ningbo y se acerca a las Finales WTA

La tenista kazaja Elena Rybakina, número 9 del mundo, ganó el domingo el torneo WTA 500 de Ningbo, el 10º título de su carrera, y se relanza en la carrera para disputar las Finales WTA de principios de noviembre.

La vencedora de Wimbledon en 2022 venció en la final del torneo chino a la rusa Ekaterina Alexandrova (N.10) 3-6, 6-0, 6-2.

Este segundo título de la temporada, tras el conquistado en mayo durante el WTA 500 de Estrasburgo, permite a la jugadora de 26 años aumentar sus puntos sobre la rusa Mirra Andreeva, su rival para disputar las Finales WTA en Riad (del 1 al 8 de noviembre).

En la clasificación 'The Race', que determina a las ocho clasificadas para esas finales, Rybakina sigue en novena posición, pero solo a 15 puntos de Andreeva.

La kazaja disputará esta semana el WTA 500 de Tokio, en el que debe alcanzar como mínimo las semifinales para superar a Mirra Andreeva y lograr el último boleto a las Finales.

La italiana Jasmine Paolini (N.7) aseguró ya su presencia en Riad gracias a las semifinales disputadas en Ningbo.

Además de Paolini, ya están clasificadas Aryna Sabalenka, la defensora del título Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula y Madison Keys.

-- Resultados del torneo WTA 500 de Ningbo:

. Individual femenino - Final:

Elena Rybakina (KAZ/N.3) derrotó a Ekaterina Alexandrova (RUS/N.4) 3-6, 6-0, 6-2