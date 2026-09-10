Rybakina remonta ante Gauff y jugará la final del US Open contra Sabalenka

La kazaja Elena Rybakina, flamante nueva número uno mundial, resistió el jueves ante una combativa Coco Gauff y el público de Nueva York para avanzar por primera vez a la final del Abierto de Estados Unidos.

Su rival del sábado será la bielorrusa Aryna Sabalenka, bicampeona de este Grand Slam, a la que acaba de despojar del liderato de la WTA.

Rybakina se estrenó como nueva jefa del circuito con una formidable remontada ante Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4.

Tras ver caer a la local Pegula ante Sabalenka, la pista central de Flushing Meadows se convirtió en una olla a presión en favor de su protegida Coco Gauff, que peleaba por una segunda corona en casa tras la de 2023.

Pero Rybakina, una vez que desbancó a Sabalenka alcanzando estas semifinales, quiere culminar el mejor recorrido de su carrera en Flushing Meadows.

"Fue un gran partido. Mucha gente quería que ganara Coco y es normal", dijo Rybakina sobre el público. "Al principio había un muy buen ambiente muy agradable. Solo al final, cuando iba ganando en el tercer set, el público animó mucho a Coco. Yo intenté concentrarme en mí misma y no escuchar".

Rybakina se topó al principio del juego con la mejor versión de Gauff, que por momentos la superó incluso en su mejor arma, el servicio, con misiles de casi 200 km/h.

La estadounidense conectó cuatro aces, por uno de la kazaja, en un fulgurante primer set en el que no permitió una pelota de break.

También la desbordó con su capacidad atlética, sin igual en el circuito, devolviendo pelotas imposibles.

Con su único quiebre Gauff se avanzó 4-2 y amarró el primer parcial ante una Rybakina que se marchó frustrada al vestuario.

Pero la kazaja ya sabía lo que era remontarle a Gauff, tras su triunfo de agosto en las semifinales de Toronto, y supo recomponer el rumbo.

El cañón de la campeona del Abierto de Australia fue entrando en calor (5 aces en total) y Gauff le facilitó la reacción con una doble falta que la puso con pelota para ganar el segundo set.

En el parcial decisivo, Rybakina conservó su sangre fría y, con ventaja 5-3, se puso en disposición de ganar con su servicio.

Gauff sacó entonces su espíritu combativo para quebrar y poner a rugir a las gradas pero la gélida Rybakina paró la caldera con un excelso juego al servicio con el que silenció de golpe la mayor pista del mundo.

"El tenis es tan especial que probablemente tenía al 99,9% del público de mi lado y animándome solo a mí", agradeció Gauff. "Significa mucho para mí. Fue una pena no poder conseguir la victoria para ellos".