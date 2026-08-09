Rybakina sobrevive a una batalla de tres sets para avanzar a cuartos de Toronto

La kazaja Elena Rybakina, segunda del ranking mundial, sacó adelante este domingo una dura batalla ante la rusa Liudmila Samsonova al imponerse 6-4, 4-6 y 6-4 y avanzó a los cuartos de final del WTA 1000 de Toronto.

Rybakina comenzó con un quiebre en contra, aunque reaccionó de inmediato en un primer set muy irregular, con pérdidas de servicio de ambos lados. Samsonova llegó a sacar 40-0 cuando estaba 5-4 arriba, pero no pudo cerrar la manga y la kazaja aprovechó para tomar ventaja.

La rusa, finalista en 2023 en Montreal, reaccionó en el segundo set y tomó una ventaja de 3-0 con doble quiebre en el tercero. Rybakina, sin embargo, mantuvo la calma, encadenó cuatro juegos consecutivos y terminó inclinando el partido a su favor.

Rybakina, campeona del Abierto de Australia de este año, llegó a Toronto con la posibilidad de quitarle el número uno del mundo a Aryna Sabalenka, pero necesitaba que la bielorrusa no alcanzara los octavos de final.

Sabalenka llegó a dicha ronda y aseguró conservar la cima del ranking, aunque después perdió ante la rusa Ekaterina Alexandrova el sábado, en el duelo por el pase a los cuartos de final.

La campeona de Wimbledon 2022 buscará ahora un lugar en las semifinales de Toronto ante la ganadora del duelo entre la canadiense Leylah Fernandez y la japonesa Naomi Osaka.