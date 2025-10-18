Deportes

Rybakina y Alexandrova se disputarán el título en Ningbo

La kazaja Elena Rybakina devuelve una pelota durante su partido de semifinales del WTA 500 de Ningbo (China) contra la italiana Jasmine Paolini, el 18 de octubre de 2025 -
AFP
18 de octubre de 2025

La kazaja Elena Rybakina y la rusa Ekaterina Alexandrova se disputarán el domingo el título en el WTA 500 de Ningbo, en China, tras superar este sábado a la italiana Jasmine Paolini y la rusa Diana Shnaider, respectivamente.

Más allá de su victoria por 6-3 y 6-2 ante Paolini (N.8), Rybakina (N.9) suma buenos puntos de cara a la lucha por entrar en las Finales WTA, el torneo que reunirá a las ocho mejores tenistas de la temporada en Riad la primera semana de noviembre.

En caso de derrotar a Alexandrova en la final, Rybakina se situará a un puñado de puntos de Paolini y de la rusa Morra Andreeva, 7º y 8ª clasificada en el ranking basado en los resultados de 2025 y que determina las tenistas que jugarán en Riad.

Para este torneo ya hay seis jugadoras clasificadas: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula y Madison Keys.

Resultados de las semifinales del torneo WTA 500 de Ningbo:

Ekaterina Alexandrova (RUS/N.4) derrotó a Diana Shnaider (RUS/N.7) 6-3, 6-4

Elena Rybakina (KAZ/N.3) a Jasmine Paolini (ITA/N.2) 6-3, 6-2

