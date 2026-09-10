Sabalenka abrasa a Pegula y pugnará por el tricampeonato del US Open

La bielorrusa Aryna Sabalenka arrolló el jueves a la estadounidense Jessica Pegula para regresar a la final del US Open, donde peleará por su tercera corona consecutiva frente a Elena Rybakina o Coco Gauff.

Sabalenka sólo necesitó de una hora y 20 minutos para batir por 7-5 y 6-2 a Pegula, a la que ya había derrotado en la final de 2024 y en las semifinales del año pasado en Nueva York.

La bielorrusa, que en total encadena cuatro finales en Nueva York, puede ser la primera en lograr tres coronas seguidas desde Serena Williams entre 2012 y 2014.

"Ninguna queja. Estoy súper feliz de haber podido mostrar este nivel de tenis", dijo la ganadora.

"En el último partido que jugué contra Jessica me fue casi imposible conseguir la victoria", recordó Sabalenka antes de agradecer el respeto mostrado por el público durante el partido.

"Sé que querían que ella ganara, es obvio. Pero gracias por ser tan respetuosos conmigo, los quiero", afirmó.

Sabalenka competía por primera vez desde que se confirmó que perderá el número uno mundial en manos de la kazaja Rybakina, que se aseguró la cima al avanzar a semifinales el miércoles.

En esta temporada, la bielorrusa no ha logrado hasta ahora ningún título grande y atravesaba por un bajón de juego desde que triunfó en marzo en Indian Wells y Miami.

En Flushing Meadows, sin embargo, ha construido un fortín inexpugnable con 20 partidos ganados seguidos.

A diferencia del año pasado, cuando se adelantó con el primer set, Pegula no pudo esta vez frenar la potencia de fuego de Sabalenka, que no le concedió un solo break.

Amarrado el primer set con un quiebre justo antes del tiebreak, Sabalenka sólo requirió de media hora más para acabar con las esperanzas de Pegula de seguir peleando por su primer Grand Slam a los 32 años