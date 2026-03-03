Sabalenka apoya ampliar a cinco sets partidos de Grand Slam; Swiatek y otras se oponen

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, expresó el martes su apoyo a una propuesta para que los partidos femeninos sean al mejor de cinco sets en las instancias decisivas de los torneos de Grand Slam.

En conferencia de prensa en Indian Wells, en el desierto de California, donde el miércoles se inicia el WTA 1000, Sabalenka dijo que creía que extender los partidos a cinco sets beneficiaría su juego.

"Sí, hagámoslo", dijo la cuádruple campeona de Grand Slam cuando le preguntaron por la idea, que fue planteada por el próximo jefe de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA), Craig Tiley, durante el Abierto de Australia a principios de año.

"Siento que probablemente tendría más Grand Slams" ganados, añadió Sabalenka. "Físicamente soy muy fuerte, y estoy bastante segura de que mi cuerpo puede soportarlo. Así que hagámoslo".

Tiley, exdirector del Abierto de Australia que la semana pasada fue nombrado nuevo jefe de la USTA, dijo en una entrevista con el New York Times el mes pasado que debería debatirse el cambio a cinco sets a partir de los cuartos de final femeninos en los Grand Slams.

"Todas las investigaciones muestran que el interés crece a medida que avanza el partido", dijo Tiley. "Como deporte, tenemos que evolucionar".

Pero mientras Sabalenka apoyó la medida, otras jugadoras fueron más prudentes.

- Voces en contra -

"Quiero decir, probablemente me favorecería, porque físicamente estoy a la altura de las mejores, pero probablemente no me gustaría que eso ocurriera", dijo a la prensa la vigente campeona de Roland Garros, la estadounidense Coco Gauff.

"Y si llegara a suceder, preferiría que fuera durante todo el torneo, no solo desde cuartos. Creo que cambiar el formato a mitad del torneo va en contra de la igualdad de condiciones", agregó.

Por su parte, la polaca Iga Swiatek, segunda jugadora mundial, se mostró rotundamente en contra de la idea y cuestionó la sugerencia de que aumentaría las audiencias.

"Sinceramente, creo que es un enfoque raro en un mundo en el que todo se está volviendo más rápido", dijo. "Así que no sé si al público, honestamente, le gustaría eso."

"Además, no sé si seríamos capaces de mantener la calidad durante cinco sets. Es un hecho que los hombres son físicamente más fuertes y pueden soportarlo mejor", agregó Swiatek.

La polaca advirtió que las exigencias físicas también obligarían a las jugadoras a ajustar sus calendarios, lo que podría llevarlas a disputar menos torneos.

"Nunca nos hemos entrenado de una manera que nos prepare para eso, así que tendríamos que cambiar, creo, todo nuestro calendario, porque los Grand Slams serían tan duros que sinceramente no creo que tendríamos tiempo para prepararnos para otros torneos", afirmó.

"Creo que cambiaría muchas cosas. No creo que para mejor".

Por su lado, la quinta jugadora mundial, la estadounidense Jessica Pegula, se hizo eco de las palabras de Swiatek y afirmó que, si bien cinco sets están dentro de las capacidades físicas de las mujeres, un cambio podría ser contraproducente.

"Creo que tenemos increíbles atletas femeninas y, sinceramente, creo que podríamos hacerlo", dijo la estadounidense.

"No creo que sea que no podamos; simplemente no creo necesariamente que debamos", explicó Pegula.

"En ese sentido, ni siquiera sé cómo se programarían los torneos. Tendríamos que añadir semanas. Ni siquiera podemos cumplir con el calendario actual. Así que no estoy muy segura de cómo funcionaría eso realmente para la experiencia de los aficionados", finalizó.