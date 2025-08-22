Sabalenka confía en romper la tendencia y retener la corona en el US Open

Hace más de una década que el US Open no repite campeona femenina, pero la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, llega a Flushing Meadows confiada en defender su título y romper esa tendencia.

"Mi intención es cambiar eso", declaró la estrella bielorrusa el viernes en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, escenario que albergará a partir del domingo el último Grand Slam de la temporada.

"Pero es una locura lo impredecible que es el tenis femenino ¿cierto? ¿Deberíamos cambiarlo? ¿Deberíamos al menos intentar cambiarlo?, se preguntó la líder del ranking de la WTA.

La última tenista en ganar al menos dos títulos consecutivos del Abierto de Estados Unidos fue Serena Williams, entre 2012 y 2014.

Sabalenka, de 27 años, admitió que la presión por repetir corona es tremenda, pero advirtió que se siente como pez en el agua en el bullicioso ambiente que se genera en Nueva York.

"Sin duda es mucha presión", dijo la bielorrusa. "Simplemente porque este lugar es muy grande y, de cierta manera, parece más grande que los otros Grand Slams".

La campeona defensora consideró probable que los ganadores se presionen mucho a sí mismos al llegar con el trofeo a la Gran Manzana.

"Pero siento que tengo la experiencia suficiente para centrarme solo en mí misma e intentar repetir" la conquista este año, sostuvo.

Sabalenka dijo que ha llegado a amar el bullicio del US Open, tras superar la confusión que experimentó en el torneo en sus primeras apariciones.

"En los últimos cinco o seis años me siento muy cómoda y disfruto mucho" en una competición que tiene "algo especial". "El ambiente en el estadio es una locura. El apoyo, la gente que viene a verte jugar (...) Es un lugar increíble".

La campeona espera poner en práctica lo aprendido este año para repetir título y mantener el uno del ranking, en peligro previo al inicio del último Grand Slam de 2025.

La bielorrusa cayó en la final del Abierto de Australia, lo que la privó de lograr un histórico triplete en Melbourne.

También vivió una gran frustración al perder en la final de Roland Garros y ser superada en semifinales de Wimbledon.

"Me encantaría terminar la temporada con un Grand Slam y el número uno del mundo", dijo. "Pero creo que si no consigo este objetivo, seguiré pensando que esta temporada ha sido increíble para mí".