Sabalenka dedica el US Open a su familia por "no renunciar" a su sueño

Tras conquistar su ansiado primer título del Abierto de Estados, la bielorrusa Aryna Sabalenka dedicó la victoria a su familia por su apoyo incondicional durante un año de enormes adversidades personales.

Sabalenka, que había perdido la final de 2023 del torneo en Nueva York frente a Coco Gauff, derrotó el sábado a la estadounidense Jessica Pegula por 7-5 y 7-5 para apropiarse de su tercer trofeo de Grand Slam, después del Abierto de Australia de 2023 y 2024.

Esta fue su primera victoria en un torneo grande desde el fallecimiento en marzo de su expareja Konstantin Koltsov, antigua figura del hockey sobre hielo, aparentemente por suicidio a los 42 años.

Sabalenka, número dos del ranking mundial, aseguró que sus triunfos están destinados a construir un legado familiar en honor a su padre, Sergey, fallecido en 2019 por meningitis a los 43 años.

"Después de perder a mi padre, mi objetivo siempre ha sido colocar el nombre de nuestra familia en la historia del tenis", subrayó la bielorrusa, sentada junto al trofeo en su rueda de prensa en Flushing Meadows.

"Cada vez que veo mi nombre en este trofeo, me siento muy orgullosa de mí misma y de mi familia por no haber renunciado nunca a mi sueño y haber hecho todo lo posible para que siguiera adelante", afirmó la jugadora, que este año no compitió en Wimbledon por una lesión de hombro y también renunció a los Juegos Olímpicos de París-2024.

La ex número uno, que en la final del año pasado desperdició un set de ventaja ante Gauff, aseguró que ese recuerdo no le asaltó cuando Pegula firmó una espectacular remontada hasta ponerse por delante en la segunda manga.

"Honestamente, creí que pensaría mucho en (las derrotas de) los años anteriores aquí, porque viví muchas lecciones duras, especialmente el año pasado. Pero hoy no dejé de recordarme que estaba en la final del US Open y que por supuesto ella (Pegula) iba a luchar muy duro y no va a ser fácil", explicó.

"En esos momentos difíciles intenté mantenerme fuerte y recordarme a mí misma que he pasado por muchas cosas y soy lo bastante fuerte como para aguantar esta presión", recalcó Sabalenka, que reiteró su deseo de recuperar el número uno mundial, que ostenta la polaca Iga Swiatek.

"Si en cada torneo juego mi mejor tenis y tengo este espíritu de lucha, seré capaz de volver a ser la número uno del mundo", auguró.