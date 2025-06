Sabalenka-Gauff: Roland Garros tendrá nueva reina

Ya ganadoras de títulos del Grand Slam, las número 1 y 2 del circuito femenino Aryna Sabalenka y Coco Gauff se citan el sábado (13h00 GMT) en la final de Roland Garros para añadir a su palmarés el 'grande' de tierra batida y suceder a Iga Swiatek.

Vencedora del Abierto de Australia en dos ocasiones (2023, 2024) y del US Open (2024), Sabalenka, de 27 años, tenía como mejor actuación en París las semifinales del año pasado.

Ahora la bielorrusa afirma sentirse "más fuerte que nunca" en tierra batida. En Roland Garros seis partidos donde no hizo más que validar sus palabras, eliminando entre otras a la campeona olímpica en París-2024 Zheng Qinwen (7ª) en cuartos y luego a la vigente triple ganadora Swiatek (5ª) en semifinales.

"Casi toda mi vida me han dicho que la tierra batida no era para mí", recordó la número 1 después de su victoria contra la polaca el jueves. Pero tras haber "progresado mucho físicamente" y aportado más "efectos y variaciones" en su juego, la ganadora del WTA 1000 de Madrid encontró la receta para rendir en esta superficie.

"Si logro ganar este trofeo significará mucho", añadió Sabalenka, cuyo encuentro con Swiatek, ganado en tres sets después de que los dos primeros fueran muy disputados, tuvo "aires de final" pero sabe que "el trabajo aún no está terminado".

- Primera desde 2018 -

Sabalenka se enfrentará a la estadounidense Gauff, de 21 años, en una oposición entre la número 1 y la 2 en la final de un Grand Slam, algo que no ocurría desde 2018, cuando la danesa Caroline Wozniacki venció a la rumana Simona Halep en el Abierto de Australia.

Dubitativa en cuartos contra su compatriota Madison Keys (8ª), donde perdió el primer set y mostró dificultades con el servicio, Gauff se recuperó en semifinales.

Contra la sorpresa francesa Loïs Boisson, la estadounidense se mostró arrolladora, perdiendo solo tres juegos, gracias a su derecha y a un servicio recuperado, lo que le permitió llegar a su segunda final en Roland Garros.

En 2022, fue derrotada por Swiatek en solo 1h08 de juego, en su primera final de Grand Slam con solo 18 años.

"Estaba muy nerviosa y me veía perdiendo incluso antes de que se jugara el partido", recordó Gauff. "Es evidente que este año tengo mucha más confianza en mí misma porque desde entonces he ganado una final de Grand Slam", en el US Open 2023, precisamente contra Sabalenka.

Desde entonces, la bielorrusa se tomó la revancha en semifinales del Abierto de Australia 2024 y las dos jugadoras están empatadas en sus enfrentamientos en Grand Slam (1-1), al igual que en todo el circuito WTA (5-5).

Ligeramente favorita esta temporada en tierra batida aparece Sabalenka, que ya venció a Gauff, 6-3 y 7-6 (7/3), en la final del WTA 1000 de Madrid en mayo.

- 'Escape game' o baile -

Frente a la número 1, Gauff espera un encuentro reñido porque sabe que Sabalenka "puede conseguir golpes ganadores desde cualquier zona de la pista".

"Es una luchadora y permanecerá en el partido sin importar el marcador", añadió la estadounidense antes de su primer enfrentamiento como número 1 y 2 mundiales.

Para prepararse lo mejor posible, Gauff no basará todo en el tenis. Después de haber participado ya en dos 'escape games' desde que comenzó el torneo, el jueves dijo que podría hacerlo una vez más la víspera de la final, acompañada de su padre, su madre y del jugador estadounidense Christopher Eubanks (105º).

"Creo que marca una diferencia a nivel mental y permite alejarse del deporte", explicó la jugadora de Florida.

Para desconectar, Sabalenka ha apostado por una batalla de baile a distancia contra Novak Djokovic, con ambos jugadores respondiéndose con vídeos tras sus victorias desde cuartos.

Un concurso en el que se inmiscuyó Gauff después de su triunfo en 'semis' el jueves... Pero el sábado, después de la final, solo habrá una bailarina en los vestuarios de la Philippe Chatrier.