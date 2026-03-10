Sabalenka se deshace fácilmente de Osaka y avanza a cuartos en Indian Wells

En la ruta hacia su primer título del WTA 1000 de Indian Wells, la bielorrusa Aryna Sabalenka se deshizo fácilmente de la japonesa Naomi Osaka este martes en los octavos de final.

Sabalenka, que nunca pudo ganar este torneo que se disputa en el desierto de California, Estados Unidos, derrotó a Osaka por 6-2 y 6-4 en una hora y veinte minutos de juego.

La número uno del mundo aprovechó la potencia de su servicio, con el que conectó ocho aces por cuatro de Osaka, a la que quebró en tres de las nueve ocasiones en que sacó la japonesa.

"En general estoy contenta de haberle puesto tanta presión, de haber aportado variedad hoy en la pista", dijo la vencedora, que combinó sus potentes golpes de fondo con eficaces subidas a la red.

"Creo que ella estaba un poco confundida en los momentos clave, y me alegra verlo", agregó. "Estoy contenta de que mi saque funcionara bien, por lo demás, jugué un tenis realmente excelente".

El de este martes fue apenas el segundo enfrentamiento entre estas dos ganadoras de cuatro títulos de Grand Slam.

Osaka se llevó el primero, en 2018, camino a su primera corona grande en el Abierto de Estados Unidos.

"Es realmente una locura", consideró Sabalenka, finalista en Indian Wells en 2023 y 2025, sobre el hecho de que no se hayan enfrentado más veces.

Pero predijo que habrá más duelos entre ellas en el futuro, a medida que Osaka, 16 del ranking mundial, recupere su impulso en el circuito de la WTA tras haberse tomado libre la temporada 2023 y haber tenido a su hija, Shai.

El jueves en los cuartos de final, la bielorrusa jugará contra la ganadora del partido de este martes entre la canadiense Victoria Mboko, décima sembrada, y la estadounidense Amanda Anisimova, sexta preclasificada.