Sabalenka se estrena con victoria en el Abierto de Australia

Aryna Sabalenka, número uno del mundo, arrancó este domingo el Abierto de Australia con una victoria por 6-4 y 6-1 contra la francesa invitada Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah pese a perder los tres primeros puntos.

La bielorrusa, que busca su tercer título en Melbourne tras haberlo ganado en 2023 y 2024, se enfrentará en la próxima ronda a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova o a la china Bai Zhuoxuan.

La bielorrusa de 27 años acaba de ganar el torneo de Brisbane, que abre la temporada, pero en Melbourne tuvo un inicio complicado al perder los tres primeros puntos del partido con su servicio.

Con Roger Federer entre el público del Rod Laver Arena, Sabalenka logró remontar pero volvió a fallar y cedió el primer juego.

La favorita para sumar su quinto título de Grand Slam cometió algunos errores pero logró quebrar la resistencia de Rakotomanga Rajaonah para adjudicarse el primer set y cerró el partido con mayor comodidad en el segundo.