Sabalenka sobrevive ante Raducanu y avanza a octavos en Cincinnati

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, avanzó a los octavos de final del WTA 1000 de Cincinnati al imponerse 7-6 (7/3), 4-6, 7-6 (7/5) este lunes sobre Emma Raducanu (39 del mundo) en un maratónico encuentro de tres horas y diez minutos.

La bielorrusa, de 27 años, se mantiene en ruta para revalidar el título en la pista dura de Cincinnati (Ohio) y aumentó su ventaja en la cima de las estadísticas de victorias del circuito femenino al conseguir su triunfo 49 de la temporada.

Pero la lucha contra la mejor raqueta británica fue dura para Sabalenka, que terminó con dos aces en los momentos finales.

"Ella es excelente jugadora y buena persona, estoy feliz de superar un partido de tres horas y diez minutos. Espero que mañana sea un día libre", dijo la ganadora.

Sabalenka admitió que su estrategia incluyó "tomar riesgos", aunque ello derivó en un alto número de errores no forzados.

"Subí a la red en algunos puntos que fueron determinantes, tomé los riesgos y eso rindió fruto", agregó.

La número uno del escalafón mundial aspira a conseguir su décimo trofeo en el nivel 1000 y el segundo de esta temporada tras ganar en Madrid.

En la siguiente ronda, enfrentará a la española Jéssica Bouzas Maneiro, quien a primera hora se impuso sobre la estadounidense Taylor Townsend por 6-4, 6-1.