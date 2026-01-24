Sabalenka supera con autoridad a la joven Mboko y avanza a cuartos del Abierto de Australia

Aryna Sabalenka, la número uno mundial del tenis femenino, frustró este domingo el camino de la joven promesa canadiense Victoria Mboko en el Abierto de Australia, y alcanzó así los cuartos de final de un Grand Slam por decimotercera vez consecutiva.

La bielorrusa impuso su ley frente a la joven de 19 años en el primer set, y aunque encontró resistencia en el segundo, se llevó la victoria por 6-1 y 7-6 (7/1) en la Rod Laver Arena.

Sabalenka, de 27 años, ahora se medirá a otra joven destacada, la estadounidense Iva Jovic, o a la kazaja Yulia Putintseva por un puesto en las semifinales.

Dos veces campeona del Abierto de Australia, Sabalenka busca alcanzar su cuarta final consecutiva en Melbourne y tomarse revancha de la sorprendente derrota del año pasado ante Madison Keys.

Aunque tuvo momentos en los que aplastó el juego de Mboko, la número uno del mundo cometió 24 errores no forzados y desperdició una ventaja de 4-1 en el segundo set.

"Qué jugadora tan increíble para su edad, es increíble ver a estas jóvenes promesas en el circuito", declaró Sabalaneka sobre su rival canadiense. "Me exigió mucho hoy y estoy muy contenta con la victoria, y una vez más, en sets corridos".

Aunque la bielorrusa se llevó el primer set en apenas 31 minutos, y en el segundo llegó a ponerse con tres games de ventaja, Mboko recuperó un break y luego salvó dos puntos de partido para romper el servicio nuevamente y animar al público.

La canadiense combatió hasta llevar el segundo capitulo al tie-break, pero allí Sabalenka no la perdonó y selló el punto por punto con autoridad 7-1.

La bielorrusa alcanzó así la marca de 20 tie-breaks consecutivos ganados en Grand Slam, igualando el récord del serbio Novak Djokovic en la Era Abierta.