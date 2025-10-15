Sabalenka y sus charlas motivacionales con Djokovic para "mejorar en todo"

Pese a ser la número 1 del tenis, Aryna Sabalenka aseguró en una entrevista a la AFP que su tenis necesita "mejorar en todo", y explicó cómo Novak Djokovic le está ayudando en este proceso, también cuando está fuera de la pista.

La bielorrusa, ganadora de cuatro títulos esta temporada, entre ellos el US Open, el cuarto Grand Slam de su carrera, se encuentra actualmente en Hong Kong, donde participará en una exhibición junto al legendario extenista estadounidense Andre Agassi.

Aunque lleva más de dos años en la cima del tenis femenino, la bielorrusa de 27 años considera que no ha llegado aún a su nivel máximo: "Hay tantas cosas que puedo mejorar... los golpes ofensivos, los golpes desde el fondo... ¡literalmente todo!".

Sabalenka habló de su relación particular con Djokovic, la leyenda serbia de 38 años y con 24 Grand Slams, a quien calificó de "tipo genial".

"Me encanta entrenarme con él porque para mí es un entrenamiento de alta intensidad. Me ayuda a mejorar física y mentalmente. Y cuando juego contra chicas, no me canso porque me entreno con Novak".

Para Sabalenka, esta relación con Djokovic fue clave en el último US Open: "Hablé con él en Wimbledon. Sólo quería saber cómo se preparaba para los grandes partidos. Hablamos durante una hora (...) Y antes de la final de US Open, me acordé de lo que me había dicho y creo que eso me ayudó a ganar el título.

La jugadora también se refirió al hecho de que con el éxito llegan las críticas y los comentarios, sobre todo a alguien como ella a la que le gusta mostrar su vida, tanto dentro como fuera de las pistas, en las redes sociales.

- Peligro de las redes sociales -

Sabalenka alertó a los más jóvenes sobre el peligro de las redes sociales y admitió que incluso para alguien con experiencia como ella es difícil ignorar las críticas y el odio "que pueden llegar a destruirte".

La bielorrusa explicó que ya piensa en su vida cuando cuelgue la raqueta, con la idea de dedicarse a algo relacionado con la moda o la salud, pero por el momento está "demasiado ocupada en mejorar como tenista".

No negó cierto temor a ese momento cuando llegue la retirada: "Como deportista estamos enfocados en nuestro deporte y vivimos en una burbuja. Luego, cuando acabamos nuestra carrera y salimos de esa burbuja, sientes que no sabes nada y que tienes muchas cosas por aprender".