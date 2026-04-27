Salah contará con una despedida del Liverpool a su altura, dice Van Dijk

El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, está seguro de que Mohamed Salah recibirá la despedida que su brillante carrera merece, incluso si la lesión sufrida el sábado impidiese al egipcio volver a jugar con los Reds.

Salah, que dejará el club de Anfield al final de la temporada, se vio obligado a retirarse con una posible lesión en el isquiotibial en la victoria por 3-1 del sábado ante el Crystal Palace.

El Liverpool está a la espera de los resultados de una resonancia para determinar el alcance del problema, pero con solo cuatro partidos restantes en la campaña, es posible que el jugador de 33 años no vuelva a vestir de corto esta temporada.

"Si te lesionas en esta fase de la temporada, especialmente en la situación en la que él está, solo le quedan dos partidos en casa, es una combinación de sensaciones que se te pasan por la cabeza", explicó el central neerlandés Van Dijk.

"Tendrá su despedida igual. No creo que eso sea lo importante en este momento, no deberíamos adelantarnos demasiado", agregó.

Salah marcó 257 goles en 440 partidos desde su llegada al Liverpool en 2017, y solo Ian Rush y Roger Hunt lo superan en la lista de máximos goleadores de histórico club inglés.

El puntero fue fundamental en el resurgimiento del club hasta lo más alto del fútbol inglés y europeo, ganando la Liga de Campeones y dos títulos de la Premier League.

Salah fue máximo goleador de la Premier en cuatro ediciones.