$!“Sangre joven” y a competir

El entrenador Thomas Christiansen dio la cara y defendió ayer su convocatoria de 27 jugadores para la llamada “gira asiática”, que tendrá la Selección Mayor masculina de fútbol de Panamá a finales de septiembre y comienzos de octubre, en India y Japón.

El listado cuenta con un total de 14 jugadores que estuvieron en el Mundial 2026 de la FIFA. Y también incluye a 6 jugadores que buscan hacer su debut en la ‘Sele’: Marcos De León, Jair Modelo, Joseph Jones, Josué Vergara, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.

Panamá se medirá a su similar de India, el viernes 25 de septiembre en la ciudad de Bangalore, en su primer amistoso, y luego estará viajando a Japón para disputar dos partidos más, el primero, el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el segundo, el 5 de octubre, frente al ganador entre Japón y Ecuador, en el Estadio Nacional, en Tokio. Sobre la ausencia de Kadir Barría, delantero del Botafogo brasileño, el DT se pronunció: “Hay otros delanteros que no he visto y a Kadir -Barría- sí que le he visto, ahí están Josué Vergara y Mijahir Jiménez, dos delanteros que creo que también están haciéndolo bien, también tengo a José Fajardo, porque es importante que no olvidemos que el mes que viene competimos en partidos que son importantes para clasificarnos para la Copa Oro y Final Four”, y claro para estos tres partidos [de la gira] quería tener a esos dos”.