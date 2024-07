Saray Villegas se queda a un paso de medalla en BMX Freestyle, oro para china Deng

La colombiana Queen Saray Villegas logró un meritorio cuarto puesto en su primera participación olímpica, en París-2024, este miércoles al término de una final de BMX Freestyle ganada por la china Yawen Deng.

La plata fue para la estadounidense Perris Benegas y el bronce para la australiana Natalya Diehm.

La chilena Macarena Pérez Grasset (84,55 puntos) mejoró su octavo puesto de Tokio-2020 y finalizó quinta en la competición disputada en la plaza de la Concordia de París, bajo unas temperaturas más clementes que las vividas el martes en las clasificatorias.

A diferencia de las clasificatorias, en las que se calculaba la media de los dos 'runs' o intentos de cada 'rider', en la final puntuaba para la clasificación sólo el mejor de los dos 'runs'.

Villegas, de 21 años, comenzó con algún nervio que le impidió sumar más de una modesta puntuación de 64,80, pero salió a por todas en el segundo 'run' y con un atrevido ejercicio brilló para sumar 88,00 puntos que le colocaron provisionalmente en tercera posición, de la que sería finalmente despojada por las favoritas.

"Tengo muchas emociones encontradas, sé que pude dar más para para conseguir la medalla, pero feliz de un cuarto puesto, orgullosa porque también entregué lo que quería entregar, y con ganas de seguir teniendo experiencias como esta", contó la deportista de Buga a la AFP en zona mixta.

"Estaba muy asustada en la primera ronda, y en la segunda dije tranquilicémonos y hagamos lo que siempre he hecho y lo que sé hacer, y así fue. Quedaron algunos trucos guardados pero sé que para la próxima voy a poder representar mejor a Colombia", prometió, antes de reconocer que en la próxima cita olímpica, en Los Ángeles-2028, le encantaría poder competir con su hermana gemela Liz Surley, también 'rider'.

Un puesto por detrás, Macarena Pérez Grasset, aunque se sintió "supercómoda y fuerte" con su ejercicio, se fue con la sensación de que podía haber dado un pequeño plus que la llevase al podio. "Me siento más fuerte física y mentalmente que en Tokio, lo disfruté de una forma que no imaginé, di lo mejor de mí, tenía un par de cositas que estaba guardando para hoy... lementablemente no fue el día, pero aun así feliz con el resultado, con el rendimiento", dijo la chilena, que también realizó un segundo intento mejor que el primero.