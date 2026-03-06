Sascha Zverev avanza a tercera ronda en Indian Wells

El alemán Alexander Zverev, cuarto preclasificado, avanzó este viernes sin sobresaltos a la tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, en California, al vencer claramente 6-3, 6-4 al italiano Matteo Berrettini.

Sascha no afrontó ninguna bola de quiebre y rompió el servicio de Berrettini una vez en cada set para sellar el triunfo en sólo 71 minutos de juego.

Es un comienzo alentador para el alemán, número cuatro en el ranking de la ATP, que el año pasado cayó en su debut en este torneo, donde nunca ha pasado de los cuartos de final.

En otros partidos de este viernes, la adolescente canadiense Victoria Mboko, que disputa su primer torneo desde que irrumpió en el top 10, venció a la australiana Kimberly Birrell por 6-4, 7-6 (7/5).

Por su parte, la británica Emma Raducanu, vigesimoquinta cabeza de serie, venció a la rusa Anastasia Zakarova, proveniente de la qualy, por 6-1 y 6-3 y se metió en la tercera ronda del torneo WTA 1000 femenino que se disputa en esta localidad del desierto de California.

La checa Linda Nosková (N.14), de su lado, apeó a la española Jessica Bouzas con un doble 6-3.