‘Si es necesario, sale el showsero en mí’

Donald Lee (DL), junto a William Duen, se alzó con la presea de bronce en dobles masculino de los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Panamá cosechó 12 medallas en esa competencia, que se realizó del 1 al 15 de octubre. Para Lee, en conversación con Metro Libre (ML), este logro se fundamenta en más de una década de prácticas y el convencimiento de perfeccionar su juego.

ML: ¿Cómo fue la experiencia en Asunción 2022?

DL: “Muy diferente, porque no eran como cualquier otros juegos, ya que no había villa deportiva. Las canchas eran básicamente nuevas y eran muy difícil predecir que iba a pasar cuando cambiabas de una chanca a otra”.

ML: ¿Cómo definiría su 2022 a nivel deportivo? DL: “Regular, con altas y bajas. Altas porque pude ganar otra medalla en mis segundos juegos suramericanos, pero bajas porque no he tenido mi mejor actuación, siento que en los bolivarianos y suramericanos pude dar más de mí”.

ML: ¿Tu actual nivel en boliche es? DL: “Profesional, ahorita no trabajo y estoy enfocado solamente en los bolos”.

ML: ¿Cómo describes tu estilo a la hora de competir? DL: “Es tranquilo. No soy de hacer mucho show, pero si necesito un strike importante, se sale el showsero en mí.

ML: ¿A qué le debe sus buenas actuaciones internacionales?

DL: “A tantos años entrenando y perfeccionando mi técnica. Yo me fui a la universidad en Estados Unidos en el 2014 y jugué para Lindenwood en St. Charles Missouri por 4 años y después me dediqué a jugar en el tour profesional”.

ML: ¿Qué planes deportivos tiene? DL: “Una medalla de oro el otro año. He tenido muchas posibilidades, pero siempre me he quedado corto. El otro año será el año que, si Dios quiere, me ganaré el oro”.

ML: ¿En Panamá, la gente le da el suficiente valor al boliche? DL: “La gente piensa que solo es ir a tirar una bola, pero en este deporte hay mucha ciencia y muchos factores que alteran la cancha y mucha gente no sabe.

ML: ¿Qué se necesitaría para que sea tomado más enserio? DL: “Los bolos debería entrar a las olimpiadas”.

ML: ¿Te gustaría ser dirigente del deporte? DL: En unos años me veo con más medallas, y espero poder ganarlas con mis compañeros de selección. Sí, me gustaría ser dirigente del deporte, porque siento que el que tiene que ser presidente de la federación debe ser alguien que sepa del deporte y quiera crecer el deporte en Panamá, pero mientras esté activo y jugando, no me gustaría dirigir en la federación”.