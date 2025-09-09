Se retira de la Vuelta el corredor que se cayó por un manifestante propalestino

El ciclista español Javier Romo, que sufrió una caída en la etapa del domingo provocada por un manifestante propalestino, tuvo que abandonar la carrera este martes como consecuencia de las heridas, informaron los organizadores y el equipo Movistar.

"El ciclista manchego se ha visto obligado a abandonar la ronda española tras la caída sufrida el pasado domingo. A pesar de los dolores, Romo intentó mantenerse en carrera y seguir luchando, pero finalmente no ha podido continuar", indicó la formación española en X.

Al comienzo de la etapa, Romo apareció con vendas en el brazo y la pierna izquierda.

En el transcurso de la 15ª etapa, el domingo, un manifestante con una bandera palestina apareció de detrás de unos árboles y quiso acceder a la carretera cuando pasaba un numeroso grupo de escapados, entre ellos Romo, que al intentar darse la vuelta para avisar a sus compañeros, se tocó con otro ciclista y cayó al suelo.

"Yo no soy quien para juzgar a este tipo de personas, creo que está la Policía, la Guardia Civil, no sé quiénes serán los que tienen que juzgarlos pero, bueno, a mí me han jodido la Vuelta a España", declaró Romo a la televisión pública española antes del inicio de la 16ª etapa en la localidad de Poio.

Romo recordó también la peligrosidad de este tipo de acciones tanto para los corredores como para los propios aficionados: "Pudo haber sido una tragedia mayor".

La 80ª edición de la Vuelta a España está marcada por protestas propalestinas a diario en contra de la presencia en la carrera del equipo Israel Premier Tech.

La formación canadiense, creada por el multimillonario israelo-canadiense Sylvan Adams, decidió el sábado retirar su nombre de los maillots del equipo para "preservar la seguridad" de sus corredores y el pelotón en general.

Adams, no obstante, se ha negado a retirar al equipo de la Vuelta y el domingo aseguró que sus corredores, de los que uno solo es de nacionalidad israelí, irán hasta el final de la carrera, el domingo en Madrid.

Estas protestas propalestinas se enmarcan en momentos de tensión entre España e Israel por el conflicto en Gaza, que el gobierno de Madrid ha calificado de genocidio.

Israel lanzó una ofensiva en el territorio palestino en octubre de 2023 tras el ataque del grupo Hamás en territorio israelí que provocó la muerte de 1.219 personas, la mayoría civiles, según el recuento de la AFP en base a las cifras oficiales.

Las represalias israelíes en Gaza han provocado al menos la muerte de 64.605 palestinos, muchos de ellos civiles, según el ministerio de Sanidad del gobierno dirigido por Hamás, cifras consideradas creíbles por la ONU.