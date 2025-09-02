Selección de béisbol U18 llega a Japón para el para Mundial

La selección nacional U18 tocó tierra nipona siendo en Panamá las 4:50 p.m., (a las 6:50 a.m. en Japón), donde harán una escala de tres horas, para abordar un avión que los traslade a la ciudad de Okinawa, sede del Campeonato Mundial de Béisbol.

“Gracias a Dios llegamos bien, un poco cansados pero es parte del viaje. Estamos atravesando el proceso de migración aquí en Tokio para dentro de cuatro horas tomar otro vuelo hacia Okinawa”, comentó Apolinar Sevillano, Gerente de la Delegación panameña.

La salida hacia Okinawa está programada para las 11:25 a.m. de Tokio, siendo en Panamá, 9:25 p.m. de esta noche.

Panamá debuta la noche de este jueves 4 de septiembre a las 8:30 p.m. hora panameña, en Japón siendo exactamente las 10:30 de la mañana, pero del viernes 5 de septiembre y por Panamá se ha anunciado al izquierdo José Serva.

La selección U18 partió e México y tras un recorrido de 14 horas, el equipo llegó a Tokio para lo que será su participación número 16 desde 1984, en el registro de la WBSC e IBAF, del campeonato que organiza la World Baseball & Softball Confederations, a partir del 5 de septiembre cuando enfrente a USA en el Cellular Field Naha.