Selección de béisbol U18 partió hacia mundial de Japón

La selección nacional U18 de béisbol de Panamá partió la tarde de este lunes, 1 de septiembre, de Panamá con destino final a la isla de Okinawa, Japón. Una travesía cuya primera escala fue Monterrey, México, para luego seguir 14 horas más al suelo nipon, donde peloteros, cuerpo técnico y acompañantes se darán cita en la sede del Campeonato Mundial U18.'Estamos mentalizados, ya hemos conversado del viaje, se ha conversado mucho con los muchachos, porque es un viaje muy largo y llega el punto en la cual uno se desespera', dijo Carlos Maldonado al partir de suelo panameño.Con la delegación viaja el periodista Aurelio Ortíz, de gran experiencia en el béisbol, y tras su corta estadía en México dijo: 'Ya estamos en Ciudad de México, nos toca ahora un viaje hasta Monterrey y de allí salimos para Tokio, el viaje ha sido ameno, se conversa mucho con los jugadores y cuerpo técnico y esperamos llegar bien a Tokio, para afrontar la responsabilidad del Campeonato Mundial'. Panamá debuta en el torneo la mañana del viernes 5 de septiembre ante USA a eso de las 10:30 a.m., siendo las 8:30 p.m. hora de Panamá, pero del jueves 4 de septiembre.