Selección de béisbol U18 partió hacia mundial de Japón

La selección nacional U18 de béisbol de Panamá partió la tarde de este lunes, 1 de septiembre, de Panamá con destino final a la isla de Okinawa, Japón.

Una travesía cuya primera escala fue Monterrey, México, para luego seguir 14 horas más al suelo nipon, donde peloteros, cuerpo técnico y acompañantes se darán cita en la sede del Campeonato Mundial U18.

“Estamos mentalizados, ya hemos conversado del viaje, se ha conversado mucho con los muchachos, porque es un viaje muy largo y llega el punto en la cual uno se desespera”, dijo Carlos Maldonado al partir de suelo panameño.

Con la delegación viaja el periodista Aurelio Ortíz, de gran experiencia en el béisbol, y tras su corta estadía en México dijo: “Ya estamos en Ciudad de México, nos toca ahora un viaje hasta Monterrey y de allí salimos para Tokio, el viaje ha sido ameno, se conversa mucho con los jugadores y cuerpo técnico y esperamos llegar bien a Tokio, para afrontar la responsabilidad del Campeonato Mundial”.

Panamá debuta en el torneo la mañana del viernes 5 de septiembre ante USA a eso de las 10:30 a.m., siendo las 8:30 p.m. hora de Panamá, pero del jueves 4 de septiembre.