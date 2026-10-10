Selección femenina de Brasil vence 3-1 a Argentina en amistoso

Brasil, en su preparación para recibir el próximo año el Mundial femenino, ganó 3-1 este sábado el primero de dos amistosos contra Argentina.

Atacante del Atlético de Madrid, Luany fue figura al firmar un gol y una asistencia en 45 minutos de acción.

Luany (27'), Geyse (39') y Angelina (45+1') anotaron por la Canarinha en el estadio Beira-Rio, en Porto Alegre.

Maricel Pereyra descontó por la selección albiceleste (51').

Argentina acabó con 10 jugadoras en cancha, por una tarjeta roja vista por Agustina Vargas en el tiempo agregado (90+2'), con intermediación del VAR.

Brasileñas y argentinas volverán a enfrentarse el martes en la Arena Pernambuco, en Recife.

Con Luany y una desequilibrante Tainá Maranhão, la Seleção tuvo un sólido primer tiempo, a pesar de un par de parpadeos defensivos en el comienzo del partido.

Luany quebró el 0-0 inicial con un golazo: un imparable tiro cruzado de pierna derecha.

Y Geyse reforzó la ventaja de las anfitrionas con una chilena.

Ella vive un momento especial. Vuelve a pisar firme después de considerar dejar el fútbol tras la muerte de su hermano Geovanne en un accidente de tránsito en enero del año pasado.

Ya al borde del descanso, Luany retrasó un balón para Angelina, que puso el 3-0 parcial.

Tras el mediocampo, en medio de numerosos cambios, Pereyra, la 10 de Argentina, aprovechó un descuido de la zaga verdeamarela y marcó tras una rápida triangulación dentro del área.

Ambos bandos incluyeron múltiples varias y la segunda mitad fue de pocas ocasiones de peligro.

A pesar del triunfo, hubo una mala noticia para Brasil.

La lateral Bruninha, que había entrado desde el banquillo, tuvo que abandonar la cancha en camilla, tras lastimarse la rodilla derecha. El público la aplaudió a su salida. Aún no hay parte médico.