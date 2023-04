Selecciones de fútbol activadas

Varias selecciones nacionales de fútbol de Panamá afinan sus planes de juego para próximos compromisos internacionales, arrancando esta semana con sesiones de entrenamiento. Jorge Dely Valdés, DT de Panamá Sub-23, llamó a 25 jugadores para tres días (de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.) de trabajo en el Estadio Luis “Cascarita” Tapia. Esta preselección trabaja con miras al Torneo Maurice Revello, en Francia, del 5 al 18 de junio. Mientras que el equipo Sub-17, que comanda Mike Stump, entrenador de la Sub-17, entrena con 23 jugadores, desde ayer hasta el 26 de abril, de 4 p.m. a 6 p.m., en el “Cascarita” Tapia. El conjunto se preparan para el Mundial Sub-17, adel 10 de noviembre al 2 de diciembre, en una sede por determinar. En tanto, Mario Méndez, DT de la Selección Masculina Sub-15 de Panamá, ya eligió a los futbolistas que nos representarán en el Torneo Sub-15 UNCAF FIFA Forward, en Alajuela, Costa Rica. Méndez convocó a un total de 20 jugadores para la competición, que se disputará del 28 de abril al 4 de mayo. Este conjunto, que entrenó ayer y hoy (2 p.m.) en la cancha del Complejo Deportivo Los Andes, viajará este 26 de abril rumbo a suelo costarricense. Panamá Sub-15 quedó ubicada en el grupo B junto a Honduras, Guatemala y Belice. Debuta el 28 de abril frente a Honduras, 4:00 p.m. Por su parte, la Selección de Fútbol Playa de Panamá iniciará prácticas hoy, con la mente puesta en el Campeonato Beach Soccer de Concacaf, del 8 al 14 de mayo en Nassau, Bahamas. Los ejercicios se extenderán hasta el 29 de abril: todos de 9 a.m. a 11 a.m., en la cancha de arena del Complejo Deportivo Irving Saladino. Un total de 18 jugadores fueron convocados por el DT Jorge González.