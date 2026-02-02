Sengun lidera triunfo de los Rockets sobre los Pacers y Ball encabeza la remontada de los Hornets

Los Houston Rockets alcanzaron este lunes su tercera victoria consecutiva, esta vez 118-114 sobre los Indiana Pacers, liderados por un versátil Alperen Sengun, que sumó 39 puntos y 16 rebotes.Sengun, internacional turco y una de las ausencias más notables del Partido de las Estrellas de la NBA de este mes, dominó en ambos lados de la cancha y guió a los Rockets a la victoria.Jabari Smith Jr. respaldó a Sengun con 19 puntos y Amen Thompson con 16, lo que le permitió a Houston mejorar su récord a 31-17 y mantenerse en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste.Por otro lado, los Minnesota Timberwolves (31-20) vieron interrumpida su racha de cuatro victorias consecutivas al caer derrotados ante los Memphis Grizzlies por 137-128.Memphis, sin el lesionado Ja Morant, mejoró su récord a 19-29 gracias a los 30 puntos de Jaren Jackson Jr.Siete jugadores de Memphis terminaron con dos dígitos en el anotador, con Ty Jerome aportando 19 puntos y Jaylen Wells 18. Cam Spencer y Vince Williams sumaron 16 puntos cada uno.Entre tanto, los Charlotte Hornets se acercaron a los puestos de playoffs con una victoria por 102-95 sobre los New Orleans Pelicans, extendiendo su racha ganadora a siete partidos.LaMelo Ball fue el héroe de Charlotte, recuperándose de un choque accidental de cabezas con Charles Lee, entrenador de los Hornets, para terminar con 24 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias.El base regresó de la atención médica para ayudar a Charlotte a remontar una desventaja de 22 puntos, lo que permitió a los Hornets mejorar su récord a 23-28, a solo un puesto del décimo lugar que ocupa Atlanta en la Conferencia Este.La joven promesa de Charlotte, Kon Knueppel, terminó con 17 puntos, incluyendo cuatro triples, mientras que Brandon Miller y Grant Williams anotaron 16 puntos cada uno.