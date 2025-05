"Sentí que estuve muy cerca de ir a un quinto set", reconoce Alcaraz

El español Carlos Alcaraz, vigente campeón de Roland Garros, confesó que se vio cerca de tener que disputar un quinto set en su victoria de este viernes ante el bosnio Damir Dzumhur en la tercera ronda de Roland Garros.

El murciano de 22 años atribuyó la victoria (6-1, 6-3, 4-6, 6-4) a su control mental, al ser preguntado en zona mixta por varios medios, entre ellos la AFP, si se vio en algún momento eliminado tras perder la tercera manga y ver cómo su rival mandaba en la cuarta.

"No, he sentido que tenía que hacer algo. Lo que sí sentí es que estuve muy cerca de ir a un quinto set, si eso pasase tenía que estar preparado, cuando se te pasa la derrota por la cabeza ya estás perdido", sostuvo.

"Problemas siempre vienen, jugar a un nivel alto tenísticamente durante dos horas o dos horas y media es lo complicado, hay momentos de bajón, ese momento en que he tenido dudas, él lo ha aprovechado. También hay que dar crédito al nivel en que ha jugado a partir del tercero", afirmó Alcaraz.

El ganador de cuatro títulos del Grand Slam y segundo del ranking ATP admitió que tuvo que calmarse en el cuarto set para llevarse el partido ante el 69º del mundo.

"No sabía qué hacer, no veía ningún hueco, pero al final en el cuarto, cuando estaba break abajo, tuve que calmarme, calmar mis pensamientos, pensar mejor lo que tenía que hacer y al final he podido encontrar esa pequeña ventana que él me ha dejado".

Alcaraz afirmó que jugar en la sesión de noche "puede dar un poco más de bajón", pero reconoció estar "bien físicamente".

"Tener este tipo de momento en estas rondas y poder salir adelante te ayuda para saber las cosas que hay que mejorar, sabiendo que en la siguiente ronda puede pasar lo mismo", señaló.

Alcaraz se medirá en octavos del torneo parisino con el estadounidense Ben Shelton (13°).