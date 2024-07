"Ser cuarto en Tokio me vino bien para mejorar", dice Álvaro Martín

El amargo cuarto puesto de hace tres años en los Juegos Olímpicos de Tokio terminó sirviendo de punto de inflexión para dar el salto definitivo que necesitaba, considera en una entrevista con la AFP el marchador español Álvaro Martín, candidato a todo ahora en París-2024.

Su doblete de títulos mundiales (20 y 35 km) del año pasado en Budapest le ponen en principio en la 'pole position' de la carrera por el oro en la capital francesa, pero el atleta extremeño de 30 años prefiere considerarse de entrada uno más: "Somos muchos los favoritos".

Pregunta: Después de los dos oros en el Mundial de Budapest, ¿siente la presión de ser el rival a batir en la marcha de estos Juegos Olímpicos?

Respuesta: "Yo no lo llamo presión, sino responsabilidad. Pero dicho esto, llevamos todo un año preparando esta situación y me veo capacitado para saber gestionar esa, digamos, presión".

P: ¿Qué cambió para usted el cuarto puesto de los 20 kilómetros marcha de Tokio en los Juegos de 2021?

R: "Al principio fue muy doloroso quedarse tan cerca de las medallas, pero enseguida pensé en qué tendría que hacer para no volver a conformarme con un cuarto puesto. Después de Tokio empecé a trabajar ciertas debilidades que tenía, por ejemplo la movilidad o la fuerza específica para la marcha. Desde Tokio, he sido campeón de Europa (en 2022), campeón del mundo (en 2023) y he mejorado mi marca personal en los 20 kilómetros en casi dos minutos. Quizás ser cuarto me vino bien para seguir mejorando".

P: En esos Juegos de Tokio la experiencia de los atletas fue muy diferente por la burbuja sanitaria contra el covid y además la marcha fue desplazada a Sapporo, ¿qué supone volver a vivir plenamente la experiencia olímpica en su cuarta participación?

R: "Estos Juegos Olímpicos serán unos Juegos Olímpicos normales. Eso también tiene su riesgo por la enorme expectación, por estar cerca de casa y porque se desplaza gente de la familia, amigos y pareja. Será muy bonito volver a vivir la experiencia olímpica al 100% y sin el miedo de dar positivo (al covid) y perderte por ello la oportunidad de competir".

P: La disputa de un relevo mixto es la novedad de la marcha en estos Juegos Olímpicos. ¿Cuáles son sus expectativas en esa prueba?

R: "Los equipos de relevo mixto se decidirán una vez se dispute la prueba de 20 kilómetros, tanto en hombres como en mujeres. Es verdad que el procedimiento de cambio de distancia no ha sido el mejor y no estamos a favor de cómo se ha comportado el COI con nosotros, pero al menos estamos vivos. Con todo ello, España tiene opciones en los dos equipos que se presentarán".

P: Más allá de su actuación, ¿cómo ve las aspiraciones del equipo español de marcha en estos Juegos?

R: "Siempre hemos llegado con buenas aspiraciones. Venimos de los anteriores Juegos Olímpicos, donde hicimos tres cuartos puestos y un sexto, lo que habla del gran resultado global de la marcha española. Yo espero que la marcha española en estos Juegos Olímpicos consiga al menos la medalla que se nos resistió en Tokio".

P: ¿A quién ve como sus principales rivales?

R: "Ahora mismos somos muchos los que somos favoritos, no hay muchas diferencias entre nosotros. Destacaría al sueco Perseus Karlström, al actual campeón olímpico Massimo Stano o a los equipos de Japón y China, sin olvidar a los otros españoles (el reciente subcampeón europeo Paul McGrath y Diego García Carrera). Del continente americano, tanto Ecuador como Perú tienen posibilidades. También destaco al canadiense Evan Dunfee".

P: En los últimos meses se movilizó junto a otros compañeros para defender la presencia de la marcha en las grandes competiciones. ¿Ha pasado la amenaza o persiste?

R: "Sabemos que ganamos una batalla, la de estar en los Juegos Olímpicos de Los Angeles en 2028, pero no la guerra. Siendo optimistas, sabemos que habrá marcha también en Brisbane (Australia) en 2032, por lo que hay que seguir presionando para mantener nuestra disciplina dentro de los Juegos Olímpicos".