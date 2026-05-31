"Será una experiencia muy bonita", dice Jódar sobre su duelo con Zverev

El joven español Rafa Jódar, número 29 del mundo y una de las sensaciones de la temporada, vaticinó que el duelo ante el tercero del ranking ATP, el alemán Alexander Zverev, será "una experiencia muy bonita", el martes en cuartos de final de Roland Garros.

"Será una experiencia muy bonita. Es de esos partidos que cuando eres pequeño sueñas con jugar alguna vez. Intentaré aprovecharlo al máximo", prometió en su conferencia de prensa posterior a la victoria de este domingo sobre el también español Pablo Carreño por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, en 3 horas y 41 minutos.

"Intentaré dar lo mejor de mí y disfrutar el partido, no todos los días juegas contra un número tres en los cuartos de final de Roland Garros", apuntó.

Jódar pisará la central Philippe Chatrier por primera vez en su carrera, otra circunstancia que le ilusiona especialmente, después de haber jugado este domingo en la segunda pista en importancia del complejo parisino, la Suzanne Lenglen.

"La Lenglen es un estadio muy bonito. La gente hoy ha estado muy bien, nos animó a los dos. Creo que tuvimos un buen ambiente de tenis en el partido", señaló.

Como en su primer mensaje al público desde la pista, Jódar quiso rendir homenaje a Carreño, un veterano de 34 años con el que ha entrenado en ocasiones y que considera un referente dentro del tenis español.

"Quiero ante todo dar la enhorabuena a Pablo y por todos los años que nos ha dado. Teniendo a Rafa (Nadal) y Carlos (Alcaraz), parece que en nuestro país tienes que ganar lo más grande, pero Pablo es un gran jugador. Haber estado en el Top 10 ya es un logro increíble. Ha sido muy especial para mí compartir pista con una leyenda como él", aseveró.