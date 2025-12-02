Serena Williams desmiente un eventual regreso al circuito WTA

La leyenda del tenis Serena Williams, retirada del circuito WTA desde 2022, desmintió este martes un regreso, desmarcándose del rumor surgido a raíz de la reaparición de su nombre en la nómina de jugadoras seguidas por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La inscripción en esta lista de la ITIA, el organismo encargado de los controles antidopaje en el tenis, es un paso previo a un eventual regreso a la competición. Una posibilidad que la estadounidense de 44 años descartó en un mensaje publicado en la tarde del martes.

"Oh Dios mío. No regreso. Ese incendio es una completa locura", escribió la antigua tenista en su cuenta de X.

"Es exacto que ella figura de nuevo en la nómina de jugadoras sometidas a controles antidopaje", había declarado horas antes en Londres a la AFP Adrian Bassett, vocero de la ITIA, en respuesta a las informaciones aparecidas en la prensa.

Serena Williams no participa en ningún torneo desde su derrota en tercera ronda del US Open 2022. La menor de las hermanas Williams quedó a un título de la marca histórica de 24 títulos del Grand Slam en individual, ostentada por Margaret Court en categoría femenina y por Novak Djokovic en masculina.

Luego de su derrota en tres sets contra la australiana Ajla Tomljanovic en el US Open hace tres años, Williams había declarado que no deseaba utilizar el término "retirada".

Su hermana mayor, Venus, ganadora de siete torneos de Grand Slam, regresó al tenis el pasado verano boreal a los 45 años, luego de casi dos años de ausencia.

Cuando realizó su regreso en el Torneo de Washington en julio, Venus declaró que deseaba que Serena se uniese a ella de nuevo en el circuito.