Sergio Pérez asegura que permanecerá en Red Bull y espera un gran cierre de temporada

El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio Pérez aseguró que conservará su plaza en Red Bull y de cara al Gran Premio de México, que se celebrará este fin de semana en la capital, advirtió que irá por un gran cierre de temporada.

"No me voy (de Red Bull)", dijo tajante el 'Checo' Pérez el miércoles en conferencia de prensa en Ciudad de México. "Tengo contrato y no hay ninguna duda de que el próximo año voy a estar aquí".

En junio pasado, 'Checo' Pérez y Red Bull renovaron contrato hasta 2026, pero durante la actual temporada, y en el contexto de la restructuración de la escudería, han surgido versiones que ponen en entredicho la continuidad de la relación.

"En la Fórmula 1 hay muchas agendas de gente con intereses y también conoces cómo se maneja el periodismo en el deporte", apuntó Pérez. "Yo hablo muy poco y doy las entrevistas que tengo que dar. Me enfoco en mi trabajo y de lo que puedo controlar, de lo demás puedes hasta reirte".

- Un año complicado -

Sergio Pérez, de 34 años, llega al Gran Premio de México en el octavo lugar del Mundial de pilotos con la confianza de repuntar en la recta final de la temporada.

"Aquí estamos para darlo todo. Quedan cinco carreras y esperamos a volver ser competitivos", dijo el piloto mexicano, que analizó la razón por la que tuvo un ciclo de altibajos.

"La temporada inició muy bien, tuve uno de los mejores inicios de mi carrera: cuatro podios en las primeras cinco carreras, hasta que empezaron las mejoras en el auto y los problemas", dijo el piloto azteca.

El actual subcampeón del mundo lamentó que las actualizaciones en su monoplaza RB20 no hayan tenido un efecto positivo en su rendimiento. "Ha sido un año complicado en un auto en el que no tienes confianza y cada vez son problemas diferentes, pero rendirse nunca es opción, sigo en el mejor equipo del mundo".

En la conferencia, Pérez advirtió que en el Gran Premio de México "todo puede pasar" y mostró el casco que utilizará en la carrera con motivos de la lucha libre -incluida una máscara-, deporte muy popular en su país y del que es aficionado.

- Lamenta la muerte del 'Toro' -

Considerado uno de los mejores deportistas mexicanos en los últimos años, Sergio Pérez expresó en la conferencia sus condolencias por la muerte de Fernando Valenzuela, legendario lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, de las Grandes Ligas de béisbol.

"Es una noticia muy triste para nuestro país porque Fernando es una leyenda que puso el nombre de México muy arriba durante muchos años. Todos nos sentimos muy orgullosos del legado que dejó como deportista y como persona, por todo lo que nos inspiró y por las alegrías que nos dio", dijo el 'Checo' Pérez.